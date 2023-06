Un proche de Florentino Pérez, président du Real Madrid, a livré une confidence sur Kylian Mbappé, qui a annoncé au PSG qu’il ne prolongera pas son contrat.

Dans une lettre adressée à la direction du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a officiellement annoncé qu’il ne lèverait pas l’option d’une saison prévue dans son contrat qui expire dans un an. Ouvrant ainsi la porte à un départ gratuit dans douze mois. Si l’attaquant de 24 ans souhaite rester en Ligue 1 pour honorer son bail jusqu’à son terme, Nasser Al-Khelaïfi ne voit pas les choses de la même façon.

Pour le président parisien, soit Mbappé prolonge accepte de prolonger jusqu’en 2025 avec la promesse d’être vendu l’été prochain pour 100 millions d’euros, soit c’est un transfert direct cet été. Mais l’affaire ne s’est pas aussi simple que ça pour le club de la capitale française.

Mercato PSG : Pérez aurait déjà bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé

Interrogé par un supporter du Real Madrid sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé cet été, Florentino Pérez a ouvertement affirmé que Fran Garcia, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Joselu seront les seules signatures estivales. « Président, Joselu a-t-il déjà signé ? Oui, il arrivera la semaine prochaine. Si d’autres recrues arriveront ? Non », a répondu le patron des Merengues, mettant ainsi fin aux rumeurs autour de Mbappé pour la succession de Karim Benzema. Mais selon un journaliste espagnol, il y a une terrible vérité derrière cette réponse de Pérez au sujet de l’international français.

Réputé proche de l’homme d’affaires espagnol de 76 ans, le célèbre présentateur d’El Chiringuito, Josep Pedrerol, a notamment confié sur le plateau de sa célèbre émission que si le président de la Maison-Blanche a rapidement mis un terme aux rumeurs concernant le champion du monde 2018 et qu’il bloque également ses emplettes pour cet été, c’est la preuve qu’il a d’ores et déjà bouclé l’affaire Mbappé. Le Paris SG pourrait donc n’avoir que ses yeux pour pleurer dans un an lorsque le natif de Bondy rejoindra les rangs madrilènes sans aucune indemnité de transfert.