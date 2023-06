Cela faisait quelques jours que l'affaire était annoncée, c'est désormais quasi officiel, Yoann Salmier étant sur le point de rejoindre Le Havre HAC.

Le Havre HAC : Un renfort de taille avec Yoann Salmier

Il y a une semaine de cela, Foot Mercato annonçait une imminente signature de Yoann Salmier au Havre HAC, champion de Ligue 2. Ce jeudi, le très fiable Fabrice Hawkins de RMC Sport annonce qu'un contrat de 2 ans attend le défenseur central de 30 ans au Havre lundi après l'obligatoire visite médicale. Un recrutement important donc pour Le Havre qui se renforce avec un joueur habitué au haut niveau, notamment la Ligue 1 où il a disputé 77 matchs. Avec cette équipe du Havre, plutôt jeune par son effectif, Salmier connaitra le 3ᵉ club de sa carrière après le RC Strasbourg et l'ESTAC Troyes. Il évite donc un passage en Ligue 2 en quittant le club de l'Aube.

Cependant, la lutte pour recruter Yoann Salmier a été rude pour Le Havre puisque le SCO d'Angers ou encore l'AS Saint-Étienne visait le défenseur central troyen. Le natif de Villiers-le-Bel aurait pu apporter beaucoup à ces deux équipes avec son expérience en Ligue 1. C'est donc finalement Le Havre qui va récupérer le défenseur central guyanais.

Le Havre continue son très bon mercato

La très probable signature de Yoann Salmier vient s'ajouter à un très bon début de mercato havrais avec notamment la signature de l'international hongrois Loïc Nego, ou encore avec la probable prolongation d'Arouna Sangante.

Cependant, Le Havre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque ses dirigeants espèrent atteindre d'importants objectifs la saison prochaine. Deux noms sont souvent ressortis ces derniers temps, celui de Brecht Dejaegere, joueur de Toulouse FC et celui d'un champion du monde 2018, Djibril Sidibé. Le premier sera libre de tout contrat à partir du 1er juillet, mais selon Foot Mercato, un club de MLS est déjà en discussions avancées avec le milieu de terrain belge.

Le deuxième, Djibril Sidibé, semble encore plus inaccessible que le premier. Brecht Dejaegere, sacré champion de Grèce avec l'AEK Athènes, verra son contrat se terminer l'année prochaine, mais un facteur bloque l'arrivée de ce latéral droit au Havre HAC, son salaire. Le promu dispose de peu de ressources financières et n'a pas les moyens de payer le salaire élevé de Djibril Sidibé estimé à 185K € mensuels, soit 2,22M€ par an.