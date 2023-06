Décevant la saison dernière avec l'ASSE en Ligue 2, un attaquant placé sur la liste des départs dans ce mercato pourrait rebondir en Autriche.

Mercato ASSE : Des indésirables poussés vers la sortie à l'AS Saint-Etienne

L’ASSE va se séparer des joueurs qui n’ont été à la hauteur des attentes des dirigeants et du staff technique la saison dernière. Sur la liste actuelle de Loïc Perrin figurent les défenseur centraux Jimmy Giraudon et Mickaël Nadé, le gardien de but Matthieu Dreyer ou encore l’attaquant Lenny Pintor. Les joueurs indésirables, prêtés la saison dernière, sont également concernés par les départs.

Il s'agit d'Yvan Neyou (milieu de terrain), d'Abdoulaye Bakayoko (défenseur central) et d'Yvann Maçon (arrière latéral droit). Ils sont tous sous contrat, mais l’AS Saint-Etienne leur cherche un point de chute pour réduire son effectif et faire la place à de nouveaux joueurs. Laurent Batlles attend de véritables renforts cet été pour jouer la montée en Ligue 1 la saison prochaine.

Lenny Pintor se dirige vers l'Autriche

Lenny Pintor, poussé vers la sortie, pourrait trouver rapidement chaussure à son pied. D’après le média spécialisé Peuple-Vert, il va s’engager avec un club du championnat d’Autriche. « Il devrait s'envoler pour l'Autriche dans les jours à venir. Un accord avec un club de D1 autrichien est en passe d'être trouvé », apprend la source.

L'ailier gauche de 22 ans a rejoint l'ASSE à l'été 2022. ll est arrivé sans indemnité de transfert, après avoir été libéré de sa dernière année de contrat à Lyon. Lenny Pintor (21 matches, 1 but et 1 passe décisive cette saison) a été attiré à Saint-Etienne par Laurent Batlles, son ancien entraîneur à l'ESTAC. Il avait joué sous les ordres de ce dernier pendant deux saisons consécutives en Ligue 2, de 2019 à 2021.