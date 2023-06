Alors que son avenir à Paris demeure toujours incertain, une rencontre est prévue vendredi entre Kylian Mbappé et le PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé va rencontrer ses dirigeants vendredi

Nouveau rebondissement concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Si tout laisse à penser que l'attaquant français ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi aurait un plan pour répondre aux volontés de chacun. Comme l'indique Marca ce jeudi, une rencontre entre Kylian Mbappé et ses dirigeants devrait se tenir vendredi à Paris avec un objectif bien précis.

En effet, le club de la capitale voudrait proposer à sa star de signer une prolongation de contrat de deux ou trois ans, avec la promesse de le laisser partir au Real Madrid l'été prochain. Une initiative qui a évidemment pour but d'assurer une rentrée d'argent l'année prochaine lors du départ de Kylian Mbappé. Car à l'heure actuelle, si le joueur de 24 ans ne prolonge pas, et reste au PSG cet été, il partira gratuitement en juin 2024.

Kylian Mbappé déterminé à partir libre l'été prochain ?

Depuis le début des rumeurs incessantes à son sujet, Kylian Mbappé maintient fermement sa position. Le capitaine de l'Equipe de France continue d'affirmer sa volonté de vouloir rester au Paris Saint-Germain cette saison, et partir l'année prochaine. Mais son choix de ne pas activer son option d'une année supplémentaire interpelle au PSG, car en faisant cela, l'attaquant parisien fait comprendre à sa direction qu'il veut partir gratuitement en 2024, une décision qui met en colère Nasser Al-Khelaïfi.

Et d'après les informations dévoilées par Mario Cortegana, le Real Madrid et Kylian Mbappé aurait passé un accord autour d'une incroyable prime à la signature de 130 millions d'euros en cas d'arrivée libre l'été prochain. Cela pourrait donc expliquer la volonté du joueur français de rester à Paris sans prolonger, et le rendez-vous de vendredi entre le numéro 7 parisien et sa direction devrait donner un premier élément de réponse.