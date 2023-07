Alors que plusieurs officialisations sont attendues cette semaine sur le plan des arrivées, le PSG vient d'annoncer un important départ.

Mercato PSG : Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG

C'était déjà acté depuis plusieurs heures, c'est désormais officiel. Après d'intenses discussions pour trouver un accord sur la rupture de contrat de Christophe Galtier, les deux parties se sont entendues, et le Paris Saint-Germain vient d'officialiser le départ de son désormais ex-entraîneur à travers un communiqué officiel.

"Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions." Le bilan du natif de Marseille à la tête du PSG ne restera pas dans les annales, car si le club de la capitale s'est offert son onzième titre de champion de France, il a surtout été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des Champions.

Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi attendus face à la presse ce mercredi

Maintenant que le départ de Christophe Galtier est officialisé, le Paris Saint-Germain va pouvoir annoncer l'arrivée de son nouvel entraîneur. Ce mercredi après-midi, une conférence de presse se tiendra au centre d'entraînement de Poissy pour la présentation de Luis Enrique, qui sera accompagné de Nasser Al-Khelaïfi.

Ce sera également l'occasion pour le président du PSG de répondre aux différentes questions concernant le mercato estival, et notamment en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, qui agite grandement l'actualité du club de la capitale depuis bientôt un mois maintenant. Après cette conférence de presse, le club pourra se pencher pleinement sur la reprise de l'entraînement, où les joueurs non-internationaux sont attendus vendredi pour préparer la prochaine saison. Les autres reprendront le 17 juillet.