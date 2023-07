À la veille de la présentation officielle de son nouvel entraîneur, Luis Enrique, le PSG a trouvé un accord total avec Christophe Galtier pour une séparation à l’amiable.

Ce n'est pas encore officiel, mais désormais fait. Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. À quelques jours de la reprise de l’entraînement, le club de la capitale française et le technicien marseillais ont trouvé un accord pour une résiliation de contrat à l'amiable, selon les informations du journal L'Équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice ne quitte toutefois pas Paris les mains vides. Bien au contraire.

Mercato PSG : Christophe Galtier va quitter Paris avec un gros chèque

Après des semaines de négociations pour une rupture de contrat, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont enfin trouvé un accord ce mardi. En effet, d’après les informations du quotidien sportif, le coach de 56 ans devrait toucher une indemnité comprise entre 9 et 10 millions d'euros, incluant aussi celle de son adjoint Thierry Oleksiak. Si tout n'a pas encore été formalisé, l'officialisation ne devrait plus tarder, puisque son successeur Luis Enrique était à Paris ce mardi pour signer son contrat avant sa présentation officielle mercredi après-midi.

Dans la journée, le club de la capitale a publié un communiqué pour inviter la presse à une conférence sur le Campus de Poissy, à 14 heures. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Galtier n’aura passé qu’une seule saison sur le banc des Rouge et Bleu. Reste maintenant à signer les derniers documents et le champion de France en titre officialisera dans les prochaines heures le départ de l'ex-emblématique coach de l'AS Saint-Étienne. Puis, dans la foulée, la nomination de son successeur, Luis Enrique.