À la recherche de joueurs après de nombreux départs en attaque, le Real Madrid souhaite miser sur la jeunesse. Les Merengues seraient en passe de récupérer un gros crack.

Mercato Real Madrid : Arda Guler va signer

Le Real Madrid est en train de vivre un été agité. Alors que Toni Kroos et Luka Modric ont prolongé jusqu'en 2024, le club a vu Karim Benzema partir à Al-Ittihad et Marco Asensio s'envoler au PSG. Résultat, les Merengues ne disposent pas d'une armada suffisante comme le voudrait Carlo Ancelotti. La Maison Blanche ne dispose que de quatre attaquants pour la saison à venir, un effectif trop maigre surtout quand on connaît l'impact que pouvait avoir l'ancien lyonnais sur le secteur offensif.

Ces dernières années, la priorité de la direction a été de miser sur l'avenir, en témoignent les récents transferts d'Edouardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore le récent achat d'Endrick. Pour continuer sur cette lancée, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Arda Guler, grand espoir du football turc. Alors que beaucoup de clubs s'intéressaient à lui, c'est bien le Real qui a touché le gros lot.

Madrid a battu la concurrence

Alors que le FC Barcelone avait envoyé Deco en mission depuis une semaine, l'international turc était déjà suivi depuis longtemps par les Merengues. Ce qui a poussé le club à bouger aussi rapidement est l'affût de nombreuses écuries européennes envers le joueur appartenant au Fenerbahce. Si la presse annonçait un accord avec le Milan AC il y a quelques semaines, l'arrivée de la Maison Blanche dans les négociations a tout chamboulé.

Si un départ semble se profiler, ce n'est pas la volonté de Mesut Özil qui souhaite que son ancien coéquipier reste une saison de plus avant de rejoindre le Vieux Continent. Malheureusement pour lui, Arda Guler aurait bien décidé de rejoindre les Espagnols, selon Marca, qui indique que tout est bouclé.

Cependant, il existe un point de désaccord entre les journaux ibériques, certains assurent que le joueur devrait être prêté en Liga pour gagner du temps de jeu, alors que certains annoncent qu'il pourrait intégrer le groupe dès cette saison. En s'adjugeant les services d'une pépite de la sorte, Florentino Pérez mise une nouvelle fois sur la jeunesse.