Le "Champion Projet" de Frank McCourt ne peut se réaliser sans de grands joueurs. Sadio Mané qui n’est plus à présenter cadre parfaite avec l’image du club phocéen et cela justifie son recrutement lors de ce mercato estival.

Signature de Sadio Mané à l'OM lors de ce mercato ?

L’Olympique de Marseille va entrer dans une nouvelle bataille pour une des 3 premières places du championnat français, la Ligue 1. Le club phocéen ne peut faire l’économie d’un renforcement conséquent de son équipe et c’est ce qui donne du sens à la campagne en cours pour engager l’international sénégalais Sadio Mané.

Désireux de quitter le Bayern Munich, l’ancien attaquant de Liverpool FC pourrait débarquer à l’OM. Plusieurs groupes de supporters du club olympien se sont coalisés pour demander à Pablo Longoria de s’intéresser à Sadio Mané, auteur de 38 matches et 12 buts la saison dernière, mais aussi au sénégalais pour qu’il reduise son salaire pour rendre possible son transfert.

« Lançons la propagande avec le hashtag #ManéOM S'il baisse un peu son salaire, le transfert sera possible, il faut que ce hashtag arrive jusqu'à ses oreilles pour qu'il sache à quel point on rêve de son arrivée », a posté le groupe de fans olympien Kertraa OM. Plusieurs groupes et comptes de fans marseillais ont rapidement envoyé le message à Sadio Mané au point que ses proches commencent à évoquer cette éventualité.

Du côté du Bayern Munich, la direction réclame 20 millions d’euros pour le transfert de Sadio Mané. Le salaire du sénégalais est, semble-t-il, le principal problème à son éventuel transfert à l’OM. Acceptera-t-il de faire un effort pour permettre à Frank McCourt d’offrir à son club sa première plus grosse star après Alexis Sanchez, qui est lui 3 ans plus proche de la fin de sa carrière ?

Une association du polyvalent buteur chilien Alexis Sanchez et Sadio Mené permettrait à l’OM de résister au PSG qui est en passe de perdre son principal atout offensif, Kylian Mbappé. Une éventuelle signature de Mané pourrait d’ailleurs aussi convaincre Sanchez à accepter l’offre des dirigeants du club phocéen pour la prolongation de son contrat.