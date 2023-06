Au cours d'une réunion avec les différents groupes de supporters de l'OM, Pablo Longoria a été invité à quitter Marseille.

OM : Une réunion sous tension après la défaite à Ajaccio

La fin de saison marseillaise a été pénible. C'est le moins que l'on puisse dire. Attendu de pied ferme par les supporters lors du sprint final, et plus particulièrement pour le déplacement à Lens le 6 mai dernier, l'OM n'a pas répondu présent, et s'est écroulé sur les 5 dernières journées avec seulement 3 points pris sur 15 possibles. En plus des deux défaites face au RC Lens (2-1) et contre le LOSC sur le même score, les Phocéens ont perdu leur dernier match au Vélodrome face à Brest (2-1), avant de conclure une fin de saison chaotique par un revers inattendu à Ajaccio (1-0).

La défaite de trop sans doute pour les supporters marseillais, qui n'ont absolument pas apprécié ce naufrage collectif sur les deux derniers mois de compétition. Et au cours d'une réunion organisée deux jours après la défaite en Corse par Pablo Longoria avec les différents groupes de supporters, le ton serait particulièrement monté. Comme le rapporte La Provence ce vendredi, certains leaders de différents groupes d'ultras marseillais auraient tout simplement invité Pablo Longoria à "préparer ses bagages", une sortie surprenante quand on connaît l'amour que porte les supporters de l'OM envers leur président.

Pablo Longoria prend un gros risque avec Marcelino

En nommant son vieil ami de longue date, à savoir Marcelino, sur le banc marseillais la saison prochaine, Pablo Longoria prend un gros risque. Déjà sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, le président de l'OM était attendu sur le dossier de l'entraîneur, et son choix qui s'est tourné vers l'ancien coach de Bilbao ne fait pas l'unanimité dans la cité phocéenne.

Certains vont même jusqu'à dire que tout était prévu depuis le départ, et que Marcelino a été choisi juste parce qu'il est proche de Pablo Longoria. Si son arrivée n'est pas encore confirmée, La Provence annonce une signature en début de semaine prochaine, et nul doute que le coach espagnol sera attendu au tournant lors de ses premières apparitions, au même titre que son nouveau président durant le mercato estival.