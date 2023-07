Ciblé par le PSG depuis des mois pour renforcer l'attaque de l’équipe de Luis Enrique, le buteur de Francfort, Randal Kolo Muani, est fixé sur son sort.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani ne signera pas au Paris SG

Malgré un vif intérêt de Nasser Al-Khelaïfi et une unanimité au sein du vestiaire, Randal Kolo Muani ne signera pas au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations livrées ce dimanche par Bruno Salomon, les dirigeants du club de la capitale française auraient mis un terme aux négociations pour une arrivée de l’international tricolore cet été.

« Pour le dossier Randal Kolo Muani, sauf retournement de situation l’attaquant ne viendra pas. Selon nos infos, le PSG a fermé la porte des négociations. Une source proche dossier nous indique « Il n’est plus dans la course. C est fini ! », a expliqué le journaliste sportif sur les antennes de France Bleu Paris.

Auteur d’une saison époustouflante sous le maillot de l’Eintracht Francfort, le joueur de 24 ans a attiré les regards des grands d'Europe cet été, mais son avenir proche ne devrait vraisemblablement pas s’écrire du côté de la capitale française. Les raisons de ce revirement ont été dévoilées.

Désaccord entre les représentants de Kolo Muani et le Paris SG

D’après une source interne du Paris Saint-Germain, la raison de retrait des Rouge et Bleu du dossier Randal Kolo Muani serait lié à un désaccord entre Luis Campos et les représentants de l’ancien avant-centre du FC Nantes. Le récent champion de France espérait un mercato le plus avancé possible avant sa tournée estivale au Japon, mais les négociations avec le clan Kolo Muani n’avancent pas positivement. Le PSG a donc préféré se retirer de cette piste, car il ne veut plus attendre. Selon les derniers échos, les pistes les plus chaudes pour le poste de numéro 9 à Paris sont celles menant au Serbe Dusan Vlahovic de la Juventus Turin et l’international portugais du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos.