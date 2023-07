Un an après son arrivée dans la capitale espagnole, l'international français, Aurélien Tchouaméni, pourrait déjà quitter le Real Madrid.

Mercato Real Madrid : Aurélien Tchouameni n'est pas sûr de rester

Le 22 août 2022, le Real Madrid annonçait que Casemiro quittait le club après 9 ans de bons et loyaux services. Si certains supporters pensaient que les Merengues allaient acheter un autre milieu pour compenser le départ du Brésilien, il n'en est rien. Florentino Pérez avait prévu le coup en s'offrant deux mois plus tôt le très convoité Aurélien Tchouaméni. Après des débuts prometteurs, l'international français a presque failli faire oublier l'ancien numéro 14 avant que des doutes s'installent du côté de la direction madrilène.

S'il a été déterminant lors de la Coupe de la Monde, on ne peut pas dire que l'après-mondial soit une franche réussite pour l'ancien bordelais. Une blessure lui fera perdre sa place de titulaire, une situation compliquée pour le natif de Rouen comme il le déclare en interview en mars dernier après la victoire de l'Équipe de France contre les Pays-Bas (4-0). "Forcément, je sais que je suis dans une période un peu plus compliquée en club où je suis pas mal critiqué." Un contexte difficile qui a attiré l'œil de plusieurs écuries européennes.

Liverpool et le Bayern à l'affût

Déjà intéressé l'été dernier, Liverpool serait revenu sur le devant de la scène selon le journal AS. Le média ibérique annonce que le club n'a jamais vraiment oublié celui qui compte 25 sélections. De plus, les probables départs de Fabinho, Jordan Henderson et Thiago Alcantara, offrent une place de titulaire au milieu de terrain, contrairement au Real Madrid, où la lutte sera difficile cette année avec pas moins de 7 joueurs à ce poste.

Autre formation aux aguets, le Bayern Munich de Thomas Tuchel aurait fait du Français sa cible numéro 1, et Sport1 annonce qu'un premier contact avec son entourage a déjà eu lieu. L'entraîneur allemand, à la recherche d'un autre numéro 6, a coché son nom, d'autant plus qu'il le voulait déjà à Chelsea.

De son côté, le numéro 18 a sondé ses coéquipiers en Équipe de France, car il serait inquiet de perdre sa place dans l'équipe de Didier Deschamps au vu de l'Euro 2024. Cependant, pour Florentino Pérez, l'heure n'est pas un départ. Même son de cloche pour Carlo Ancelotti qui imagine le Français dans un milieu à quatre. Reste à savoir si le joueur saura répondre à la forte concurrence que propose le Santiago Bernabeu.