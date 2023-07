Après avoir finalisé sa septième recrue de l’été en la personne de Xavi Simons, le PSG va finaliser une curieuse opération avec le milieu de terrain.

La surprenante information lancée par divers médias, lundi, se précise. Tout juste de retour au Paris Saint-Germain, qui a levé sa clause de rachat contre un chèque de 6 millions d’euros, après une année passée sous le maillot du PSV Eindhoven, Xavi Simons ne va pas évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Le milieu de terrain de 20 ans va prendre la direction de la Bundesliga.

Mercato PSG : Xavi Simons prêté au RB Leipzig sans option d’achat

Auteur d’une saison époustouflante au PSV Eindhoven, Xavi Simons a convaincu le Paris Saint-Germain de le rapatrier dès cet été. C’est chose faite depuis hier suite à l’annonce du club hollandais annonçant le retour du natif d’Amsterdam chez les Rouge et Bleu contre le paiement du montant de sa clause de rachat. Toutefois, le joueur et ses représentants ont posé deux conditions à Luis Campos lors des discussions pour ce retour : rester à Paris en cas de départ de Kylian Mbappé ou Neymar, ou alors rejoindre un autre club en prêt d’un an pour poursuivre sur sa bonne lancée de l’exercice 2022-2023.

Et comme visiblement tout porte à croire que Mbappé et Neymar vont rester cet été, l’international néerlandais va aller faire ses armes sous d’autres cieux. D’après plusieurs sources concordantes, notamment le journaliste italien Fabrizio Romano, c’est le RB Leipzig qui va accueillir Xavi Simons. Une information confirmée par la chaîne Sky Deutschland, qui précise que l’ancien prodige du Barça est arrivé à Leipzig ce mardi après-midi pour passer la traditionnelle visite médicale avant de s'engager pour un an en faveur de l’écurie de la firme Red Bull.

Après le défenseur central El Chadaille Bitshiabu (18 ans), un deuxième titi va donc renforcer l’effectif du dernier 3e de Bundesliga. Le PSG compte sur son joueur pour l’avenir puisque son prêt de douze mois n’est assorti d’aucune option d’achat, bien que Leipzig n'exclut pas une collaboration plus longue. L’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures, probablement mercredi.