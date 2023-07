L'annonce est désormais officielle. Le jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu quitte les rangs du PSG et s’engage en faveur du RB Leipzig.

Mercato PSG : El Chadaille Bitshiabu signe à Leipzig pour 5 ans

Le Paris Saint-Germain annonce ce mardi matin que son Titi, El Chadaille Bitshiabu, a quitté le club de la capitale pour s’engager officiellement en faveur du RB Leipzig. « El Chadaille Bitshiabu s’est engagé en faveur du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert. Formé au Paris Saint-Germain, le défenseur central va découvrir le championnat d’Allemagne après 6 ans passés chez les Rouge et Bleu. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à El Chadaille sous ses nouvelles couleurs », indique le PSG sur son site officiel.

Selon plusieurs sources, El Chadaille Bitshiabu a signé pour l’écurie de Red Bull pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028 et le club de la capitale française réalise une bonne affaire avec cette vente. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges s’offre, lui, une certaine certitude pour son avenir.

Un temps de jeu incertain au Paris SG

À un an de la fin de son contrat chez les Rouge et Bleu, le défenseur central de 18 ans a préféré l’exil à une aventure ambiguë avec son club formateur. En effet, avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, l’international français des moins de 19 ans a compris qu’il n’avait que très peu de chance d’avoir du temps de jeu sous les ordres du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique.

Alors que le PSG lui proposait une prolongation et un départ en prêt, El Chadaille Bitshiabu a préféré partir définitivement pour s’offrir de la stabilité dans un nouveau projet. Pour rappel, le transfert va rapporter 15 millions d’euros au PSG. Un montant qui pourrait monter jusqu’à 20 millions si tous les bonus sont atteints.