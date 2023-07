Alors que Kylian Mbappé continue d'agiter l'actualité du PSG ces dernières heures, Mauricio Pochettino a réagi au sujet de l'attaquant français.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino espère que la meilleure solution sera trouvée

Il garde toujours un certain attachement au Paris Saint-Germain depuis son départ en juillet 2022. Aujourd'hui, sur le banc de Chelsea où il s'apprête à vivre une nouvelle aventure en Premier League après son passage à Tottenham, Mauricio Pochettino suit avec attention ce qu'il se passe du côté du club de la capitale. Récemment interrogé au sujet de Kylian Mbappé, l'entraîneur des Blues a donné son avis sur la situation via des propos relayés par l'Evening Standart.

"Avec Kylian, nous avons créé une très bonne relation, j’espère qu’ils pourront trouver la meilleure solution pour les deux parties. C’est une situation très délicate que Paris doit régler avec Kylian. De notre côté, je n'ai rien à dire. J'aime le PSG, j'y ai été joueur et entraîneur... et j'aime Kylian."

Plusieurs personnalités ont pris position dans le dossier Kylian Mbappé

Ces derniers jours, ils ont été plusieurs à avoir affiché leur soutien envers Kylian Mbappé. La première se nomme Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain. Dimanche, via une story Instagram, la joueuse sénégalaise a posté une photo d'elle, accompagnée de Kylian Mbappé et de Pauleta, avec écrit en légende : "Force KM7".

Mardi matin, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est montée au créneau sur BFMTV pour défendre le natif de Bondy, en pointant du doigt l'attitude des dirigeants parisiens. "Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG, ils ont le meilleur joueur du monde. Ils sont prêts à ne pas le faire jouer, j’avoue que je ne comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire, j’aimerais le garder à Paris, je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris, donc la question c’est plutôt "à quoi joue le PSG." Preuve que cette affaire est en train de faire couler beaucoup d'encre jusqu'à présent, et ce n'est sans doute pas terminé.