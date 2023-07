La saga du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain atteint un nouveau sommet alors que l'attaquant français a été écarté du groupe pour la tournée au Japon et en Corée du Sud.

Luis Fernandez, légende parisienne, est convaincu que le prodige doit quitter le club cet été, tandis que le Qatar prépare une offre colossale pour retenir sa pépite. Les spéculations s'intensifient, et l'avenir de Mbappé au PSG semble de plus en plus incertain.

Kylian Mbappé va partir du PSG

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain continue de faire les gros titres, attirant l'attention des médias et des fans du football du monde entier. La décision du PSG d'écarter le prodige français de la tournée au Japon et en Corée du Sud n'a fait qu'intensifier les rumeurs sur son départ imminent. Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG, estime que l'issue ne peut être que le départ de Mbappé cet été. Pendant que les spéculations sur son avenir vont bon train, l'Arabie saoudite préparerait une offre exceptionnelle pour convaincre la pépite de rejoindre l'un de ces clubs.

Selon Luis Fernandez, l'écartement de Mbappé de la tournée asiatique est une stratégie du PSG pour mettre la pression sur le joueur, le poussant ainsi à prendre une décision rapide quant à son avenir. Le club parisien souhaite éviter une situation délicate en fin de contrat, tandis que Mbappé privilégie un départ libre dans un an. Le bras de fer entre les deux parties est bel et bien lancé.

Luis Fernandez, sur Cadena SER, a affirmé : « C'est une manière de mettre la pression sur le joueur, lui dire qu'il doit prendre la décision de partir ou de rester. L'équipe ne veut pas non plus être un club où on rigole. Les dirigeants veulent montrer qu'ils contrôlent l'équipe et qu'ils veulent faire avancer l'équipe sur la bonne voie après l'arrivée de Luis Enrique. J'ai vu une offre de 300 millions d'euros de l'Arabie Saoudite. Cela dit, le PSG met la pression pour qu'ils prennent la décision le plus rapidement possible mais avec cette situation, je le vois partir. »

Harry Kane, le remplaçant idéal

Si le technicien bien introduit au sein du club de la capitale évoque les fortes chances d'un départ du capitaine de l'Equipe de France du PSG, il a aussi déjà une idée pour sa succession. À ce propos, il a indiqué son remplaçant idéal. « Je ne vois pas Joao Felix comme un remplaçant (de Kylian Mbappé, ndlr). Harry Kane me convient beaucoup mieux en tant que recrue du PSG. »