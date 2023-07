Après avoir répondu au sujet de Kylian Mbappé il y a quelques jours, le défenseur du PSG, Marquinhos, a été réprimandé pour ses déclarations.

PSG : Le Qatar n'a pas apprécié les déclarations de Marquinhos sur Mbappé

Il y a quelques jours, lors de l'arrivée du groupe parisien au Japon pour le début du stage, s'est tenu une conférence de presse à laquelle certains joueurs parisiens étaient conviés. Parmi eux, Marquinhos, capitaine du PSG, était présent pour répondre aux questions des médias, et le défenseur brésilien n'a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé. Un sujet délicat auquel a tout de même tenté de répondre le joueur de 29 ans.

"Même au Japon, vous êtes là avec vos questions. C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison." Des déclarations qui n'ont pas plu à tout le monde, bien au contraire. En effet, selon les informations divulguées par RMC Sport, les propos du capitaine parisiens n'ont pas été du goût de Doha, qui a même haussé le ton auprès de la direction parisienne.

L'ambiance est pesante au sein de l'effectif du Paris SG

Toujours selon les informations révélées par RMC Sport, le feuilleton Kylian Mbappé a un impact négatif sur l'ambiance qui règne actuellement dans l'effectif du PSG au Japon. La source indique que les joueurs ne savent plus du tout comment réagir devant les médias pour ne pas créer d'éventuels désaccords avec la direction.

Cela aurait également des conséquences sur le niveau de jeu de l'équipe parisienne, comme en témoigne le match amical face à Al-Nassr (0-0) mardi. À deux semaines de la reprise du championnat, les signaux ne sont pas rassurants, et il reste plus qu'à espérer qu'une solution soit rapidement trouvée entre le PSG et Kylian Mbappé.