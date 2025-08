ASSE : Saint-Étienne lâche une annonce importante

L’ASSE poursuit son été dynamique avec une nouvelle annonce d’envergure. Le club ligérien a officiellement dévoilé ce vendredi 1er août son maillot Third pour la saison 2025‑2026.

ASSE : Une série de lancements événementiels

Depuis début juillet, l’ASSE a multiplié les opérations de communication autour de ses nouvelles tenues. Le 2 juillet, la “Guinguette des Verts” avait donné le coup d’envoi avec la présentation du maillot domicile sur l’esplanade de la Cité du Design, dans une ambiance conviviale.

Trois joueurs du groupe professionnel, Gautier Larsonneur, Mahmoud Jaber et Irvin Cardona, avaient pris part à la révélation, saluée par les supporters venus en nombre. Quelques jours plus tard, le 18 juillet, le club révélait son maillot extérieur 2025‑2026.

Conçu en polyester recyclé, ce modèle met à l’honneur l’engagement écologique de l’AS Saint-Etienne tout en intégrant des éléments de design inspirés des traditions stéphanoises, comme l’écharpe en zigzag.

Le maillot Third de Saint-Etienne enfin dévoilé

Ce vendredi 1er août, l’AS Saint-Étienne a levé le voile sur son maillot Third, qui sera porté pour la première fois dès le lendemain face à Cagliari lors du Trophée Luigi Riva. Plus audacieuse dans sa conception, cette tenue alternative reste fidèle aux valeurs du club tout en se distinguant des tenues classiques domicile et extérieur.

Ce troisième maillot sera utilisé de manière plus ponctuelle tout au long de la saison, généralement à l’extérieur dans des situations spécifiques. Comme les deux autres, il est issu de la collaboration entre l’ASSE et l’équipementier Hummel, avec une confection en matériaux recyclés pour allier performance et responsabilité.