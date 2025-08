OL Mercato : Sulc et Morton, deux renforts attendus à Lyon

Si l’OL a réussi à conclure plusieurs départs cet été, le club travaille également au renforcement des Gones. Deux joueurs recrues en provenance de l’étranger sont en approche à Lyon.

Mercato OL : Accord conclu pour le transfert de Pavel Sulc

À la suite de Rayan Cherki, Adryelson, Jordan Veretout et Lucas Perri, l’OL a annoncé le départ de Duje Caleta-Car ce vendredi. Il est prêté à la Real Sociedad avec une option d’achat. Le club rhodanien a également prêté Matt Turner à New England Revolution en Major League Soccer (MLS). Le gardien de but américain a été transféré de Nottingham Forest à Lyon, mais Paulo Fonseca ne veut pas de lui à la place de Lucas Perri.

L’Olympique Lyonnais est également très actif dans le sens des arrivées. Malgré son budget de recrutement restreint et aussi la surveillance de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), les dirigeants du club réussissent de jolis coups sur le marché. Ils ont recruté Afonso Moreira et Ruben Kluivert au Portugal, respectivement au Sporting Club Portugal et à Casa Pia.

L’ailier portugais et le défenseur central néerlandais devraient être suivis dans les prochains jours par Pavel Sulc (24 ans). Selon L’Équipe, un accord a été trouvé pour son transfert contre un chèque de 7,5 M€ hors bonus. Il s’agit d’un polyvalent milieu offensif tchèque, en provenance du Viktoria Plzen. L’international Tchèque est attendu à Lyon cette fin de semaine pour signer son contrat.

L’Olympique Lyonnais sort 17 M€ pour s’offrir Tyler Morton

En plus de Pavel Sulc, l’OL négocie l’arrivée de Tyler Morton avec Liverpool. Sky Sports a évoqué des négociations très avancées entre les deux clubs. Les Reds ne comptent pas le milieu défensif anglais, comme le témoignent ses prêts successifs à Blackburn puis à Hull City entre 2022 et 2024. Cependant, ils n’ont pas l’intention de le brader.

D’après les informations de The Times, le transfert du joueur de 22 ans à l’OL est presque bouclé, mais ce sera autour d’une indemnité de 17 M€. Il ne reste plus que quelques détails à regler, à en croire le média britannique. Tyler Morton est pourtant évalué à 7 M€ et il est entré dans sa dernière année de contrat à Liverpool.

Néanmoins, son statut d’international Espoirs rehausse sa cote. Il a été vainqueur de l’Euro U21 en juin dernier avec la sélection d’Angleterre. En plus de son talent, il dispose d’un fort potentiel.