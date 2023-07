Le feuilleton Kylian Mbappé touche-t-il à sa fin ? Le PSG a dit oui aux conditions de vente de la star française et l’affaire devrait se conclure rapidement.

Mercato PSG : Paris accepte les conditions de Kylian Mbappé ?

Mis à l’écart lors de la tournée d’été au Japon et en Corée du Sud suite à son refus de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin 2024, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. D’après Ramon Alvarez de Mon, « Mbappé a rejeté il y a une semaine une offre d'Al Hilal, qui était réelle. Le PSG, par intérêt, a divulgué l'offre quelques jours après qu'elle ait été rejetée, dans le but de faire réagir le marché. Le voyage à Paris visait plus à convaincre Verratti qu'à convaincre Mbappé, bien qu'il ait été à nouveau tripoté ».

Le journaliste espagnol explique qu’en cas de départ du PSG, il n'aurait qu’une seule destination en tête : le Real Madrid. Le spécialiste mercato du journal Marca indique même que les tractations souterraines pour le transfert de l’international français de 24 ans touchent à leur fin, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ayant accepté les conditions du joueur.

« On est proche de la fin, et je pense qu'elle pourrait être heureuse pour le Real Madrid (…) Le PSG a décidé d'accepter les conditions de Mbappé, c'est pratiquement décidé. Il n'envisage que de rester au PSG ou de signer au Real Madrid », a confié Ramon Alvarez de Mon sur sa chaîne YouTube. Une tendance confirmée par un autre journaliste espagnol.

Kylian Mbappé au Real Madrid dès le 1er août prochain ?

En effet, Javier Rubiano, Kylian Mbappé attend d’empocher sa prime de fidélité d’un montant de 60 millions d’euros, le 1er août, avant d'accélérera les choses pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Une fois cette étape franchie, l’ancien attaquant de l’AS Monaco devrait changer d'air et rejoindre le Real Madrid.

« Si Mbappé dit non à Al-Hilal, il jouera au Real Madrid. Le Real Madrid fait courir le bruit qu'il est très cher pour faire baisser le prix, mais le PSG cherche un moyen de pression. Il y a une chance qu'il ne vienne pas, mais à 90% il jouera la saison prochaine pour le Real Madrid », assure le journaliste de Bernabeu Digital lors d'un live Twitch avant d’ajouter : « le prix sera bien inférieur à 200 millions d'euros et dès que la prime de fidélité avec le PSG sera réglée, le joueur signera le lendemain. »