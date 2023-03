Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 15:30

Après l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, Kylian Mbappé a reçu une proposition de Nasser Al-Khelaïfi.

Malgré une prolongation signée en mai dernier, Kylian Mbappé est forcément déçu par la nouvelle désillusion européenne du Paris Saint-Germain. Pour autant, le club de la capitale espère conserver son attaquant de 24 ans la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi souhaite donc voir le champion du monde 2018 pour parapher un nouveau bail et étendre son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Ce lundi, la presse anglaise annonce que Kylian Mbappé a reçu une offre de deux ans de renouvellement de la part de son club qui attend désormais sa réponse.

PSG Mercato : Paris va examiner l'avenir de la MNM et de Kylian Mbappé

Interrogé sur son avenir à la fin du match contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé avait notamment déclaré : « Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le Championnat et après on verra. » Et d’après les informations relayées par le tabloïd britannique The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain vont examiner l'avenir de la MNM. Si Neymar voudrait terminer sa carrière au PSG, la clarté sur Kylian Mbappé et Lionel Messi devrait arriver bientôt.

En effet, la source anglaise explique que la direction parisienne attend une réponse concernant la proposition de prolongation de deux ans et de Lionel Messi, qui va devoir choisir entre rester ou partir cet été. Aux dernières nouvelles, OK Diario rapporte que le natif de Bondy n'aurait aucune intention de rester une saison de plus en Ligue 1. Le journal espagnol croit même savoir que Kylian Mbappé devrait prochainement communiquer sa décision aux dirigeants parisiens. L'option Real Madrid pourrait donc prendre de l'épaisseur dans les jours à venir.