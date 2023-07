Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter les rangs du PSG cet été, Luis Enrique aurait déniché un profil intéressant pour la succession du natif de Bondy.

Mercato PSG : Le départ se précise pour Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat et refusant de parapher un nouveau bail, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ du Paris Saint-Germain. À en croire les renseignements recueillis par le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, « on est proche de la fin, et je pense qu'elle pourrait être heureuse pour le Real Madrid (…) Le PSG a décidé d'accepter les conditions de Mbappé, c'est pratiquement décidé. Il n'envisage que de rester au PSG ou de signer au Real Madrid. »

Selon d’autres sources ibériques, l’affaire pourrait se régler autour de 230 millions d’euros, un montant à partager entre Paris SG et le clan Mbappé. Les Merengues ayant promis une prime à la signature de 100 millions d’euros à l’attaquant de 24 ans, le club de la capitale française pourrait finalement se contenter d’un chèque de 130 millions d’euros pour la dernière année de son contrat.

Soit beaucoup moins que les 200 millions d’euros réclamés par Nasser Al-Khelaïfi pour laisser partir le meilleur joueur du monde, mais le Paris SG ferait l’économie d’un salaire hors marché. Alors que le départ du champion du monde 2018 se précise de plus en plus, les dirigeants parisiens multiplient les pistes pour renforcer leur effectif pour la saison prochaine. Mais la solution pourrait se trouver en interne, grâce notamment au nouvel entraîneur Luis Enrique.

Noha Lemina, héritier de Kylian Mbappé au Paris SG ?

En quête d’un éventuel remplaçant à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait avoir trouvé l’oiseau rare avec le jeune ailier Noha Lemina. Titularisé lors du match amical contre Al-Nassr, mardi au Japon (0-0), le joueur de 18 ans a rendu une très bonne copie. Déjà brillant la saison passée, le jeune droitier parisien a brillé en Youth League, avec notamment 4 buts et 1 passe décisive en 5 apparitions. Pour sa toute première apparition avec le groupe professionnel des Rouge et Bleu, Lemina semble avoir tapé dans l’œil de son entraîneur, Luis Enrique et de plusieurs observateurs.

« J’ai vu des choses très intéressantes », a déclaré le technicien espagnol après la rencontre. Proche des autres espoirs du club, comme Warren Zaïre-Emery (17 ans) ou Ethan Mbappé (16 ans), l’international français des moins de 17 ans espère désormais faire ses débuts professionnels avec son club formateur. Très en jambes, Noha Lemina a réussi plusieurs débordements intéressants, mais ses centres dans la surface n’ont pas trouvé preneur. Lancé en profondeur par Warren Zaïre-Emery, il a fait chauffer les gants de Nawaf Al-Aqidi avant la pause. Il a d’ailleurs mis le gardien d’Al-Nassr plusieurs fois à contribution.