Désireux de se séparer de Christophe Galtier cet été, Nasser Al-Khelaïfi aimerait confier le poste à Thiago Motta. Sous contrat à Bologne jusqu’en juin 2024, le technicien italien a répondu à l’intérêt du PSG.

Mercato PSG : Thiago Motta rêve d’entraîner le Paris SG

Annoncé comme l’un des grands favoris du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier, Thiago Motta serait aussi sur les tablettes des dirigeants de l’OGC Nice en cas de non-réconduction de Didier Digard. Et d’après les informations relayées par le journal L’Équipe, « l’idée de rejoindre un club aussi ambitieux et structuré que Nice ne serait pas pour déplaire à Motta. Il la considérerait, forcément. Mais, au fond de lui, c'est du PSG qu'il rêve. Il se sent prêt. L'été dernier, il avait figuré parmi les candidats possibles à la succession de Mauricio Pochettino. Il était surtout celui de Nasser Al-Khelaïfi, moins celui de Luis Campos, qui lui a tout de même passé un coup de fil. »

Un an plus tard, le nom Thiago Motta serait toujours dans les esprits au PSG, à la lutte avec José Mourinho, alors que l'avenir de Christophe Galtier est de plus en plus incertain. L’ancien milieu de terrain des Rouge et Bleu a évoqué la possibilité de revenir dans la capitale comme Xavi Hernandez au FC Barcelone.

Mercato PSG : Thiago Motta reste concentré sur Bologne

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité d’entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine, Thiago Motta a préféré botter en touche, assurant qu’il reste concentré entièrement sur son prochain match avec son équipe. En effet, avant d’affronter l’AS Rome en Championnat ce dimanche à 18h, le coach de Bologne a publiquement avoué qu’il ne prête aucune attention aux rumeurs autour de son avenir.

« Mourinho et moi dans la course pour le banc du PSG ? Maintenant, je pense à Bologne et au match contre la Roma. J’ai beaucoup appris de Mourinho, c’est une personne directe, juste avec des valeurs importantes … Il faut faire une belle performance face à une équipe qui a encore gagné hier en demi-finale de Ligue Europa », a le coach italien de 40 ans. Il faudra donc attendre la fin de saison pour être fixé dans ce dossier.