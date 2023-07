Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG est incertain et que le départ de Marco Verratti vers l'Arabie Saoudite est envisagé, le Real Madrid propose un accord inattendu au club parisien.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont au cœur de négociations complexes concernant les mouvements de joueurs cet été. Alors que Kylian Mbappé est courtisé par le club espagnol, le PSG se trouve également confronté à la possibilité de perdre Marco Verratti, annoncé vers l'Arabie Saoudite. Dans cette situation délicate, le Real Madrid propose une offre inattendue en incluant Aurélien Tchouaméni dans les discussions pour faciliter le transfert de Mbappé. Cependant, le PSG pour sa part privilégie une approche financière plutôt qu'un échange de joueurs, créant ainsi une situation délicate pour Tchouaméni au sein du club espagnol.

Le dilemme du PSG avec Mbappé et Verratti

Le PSG est confronté à une période délicate de l'intersaison, avec des incertitudes entourant l'avenir de deux de ses joueurs clés. Kylian Mbappé est courtisé par le Real Madrid depuis un certain temps, et le club parisien est suspendu à la décision du joueur concernant un éventuel transfert en Espagne. En effet, Kylian Mbappé a annoncé au club de la capitale qu’il n’activera pas l’option de l’année en plus contenue dans son contrat.

Cette décision du joueur a crée des remous au sein du PSG, qui ne veut pas le laisser partir gratuitement et qui privilégie donc son transfert cet été. Le problème avec Mbappé est qu’il a déjà un accord avec les dirigeants madrilènes. Dans le cadre de cet accord, la star de Bondy devrait percevoir près de 150 millions d’euros de prime à la signature et négocier un salaire important pour jouer au Real Madrid.

Avec le Paris Saint-Germain qui souhaite son départ cet été, cet argent pourrait ne jamais arriver dans la poche du joueur. Le Real Madrid n’a pas les moyens de donner au PSG les 300 millions d’euros qu’il lui réclame pour le transfert de Kylian. Florentino Perez ne pourrait autrement pas tenir sa promesse de signer l’énorme chèque à l’attaquant de l’équipe de France.

De plus, Marco Verratti est dans le viseur du club saoudien d'Al-Hilal, qui fait pression pour son recrutement. Le PSG envisagerait de laisser partir Verratti si une offre avoisinant les 50 millions d'euros était formulée. Avec les moyens illimités à disposition des clubs saoudiens, cette offre devrait arriver avant la fin du mercato, ce qui devrait donc occasionner un vide dans le milieu de terrain parisien.

La venue de Aurélien Tchouaméni n’aurait donc pas été un mauvais choix pour ce qu’elle permettrait de combler le vide que pourrait laisser l’italien. Mais dans le cadre d’un transfert de Aurélien Tchouaméni au PSG pour réduire les frais du transfert de Kylian Mbappé, les deux clubs ne devraient pas retrouver leurs comptes dans le deal. Le Real Madrid ne voudra pas mettre offrir en plus près de 150 millions d’euros au Paris SG et payer encore une prime XXL à Kylian Mbappé. La situation est donc de nouveau bloquée.

La position de Tchouaméni

Pour l'instant, Aurélien Tchouaméni ne montre pas de volonté de quitter Madrid cet été. Le milieu de terrain considère qu'il évolue dans un club compétitif qui offre de nombreuses opportunités de jouer et de progresser, même si le Real Madrid semble prêt à le sacrifier.