L’ASSE a présenté sa recrue, Dylan Batubinsika, en conférence de presse ce jeudi. Loïc Perrin et Laurent Batlles attendent beaucoup de lui.

Mercato ASSE : Dylan Batubinsika justifie son arrivée à Saint-Etienne

Dylan Batubinsika est pour l’instant la dernière recrue estivale de l’ASSE. Il est arrivé à Saint-Etienne après Ibrahim Sissoko. Contrairement à l’attaquant arrivé libre, le défenseur central a fait l’objet d’un transfert du FC Famalicao (Portugal). Il a signé un contrat de deux ans le 21 juillet 2023. Cependant, c’est ce jeudi qu’il a été présenté à la presse. Le joueur formé au PSG (2004-2017) a justifié sa signature à l’AS Saint-Etienne.

« La réputation du club m’a poussé à venir. Il est mythique, c’est l’un des plus grands en France. Il n’est pas à sa place aujourd’hui (en Ligue 2) et j’ai envie de faire partie de la génération qui redonnera des couleurs à l’ASSE. J’ai aussi ressenti l’intérêt que le club me portait depuis un bon moment. C’est ce qui a compté », a-t-il expliqué.

Batubinsika rassure les supporters de Sainté

Dylan Batubinsika a certes été formé à Paris, mais il n’a jamais joué dans le championnat en France. Néanmoins, il a acquis de l’expérience à l’étranger, grâce à son passage à Famalicao, mais aussi au Royal Antwerp FC (Belgique) et au Maccabi Haïfa FC (Israël), club avec lequel il avait pris part à la phase de poules de la Ligue des Champions, la saison dernière.

Une expérience qu’il compte mettre au service des Verts. « Je suis prêt. J’ai un peu de retard sur le groupe, qui a fait une préparation complète (depuis le 3 juillet), mais je suis apte à la compétition, en attendant d’être à 100% au fil des matchs », a rassuré la recrue stéphanoise.

Perrin et Batlles comptent énormément sur cette recrue

Du côté de la direction sportive stéphanoise, Loïc Perrin et Laurent Batlles ont de grosses attentes envers Dylan Batubinsika. « On suivait Dylan depuis l'hiver dernier […]. Il a été patient. Il y avait une vraie volonté chez lui de s'inscrire dans notre projet. Il va nous apporter son expérience et sa vitesse. Il a de vraies qualités défensives », s’est réjoui le coordinateur sportif de l'ASSE.

L’entraîneur de Sainté compte également sur le défenseur de 27 ans pour apporter une stabilité en défense. « On était à la recherche d'un leader de défense. Il peut l'être. Il est rapide, il ressort bien les ballons et il a connu le haut niveau en Ligue des champions. En plus il est polyvalent, il peut couvrir les trois postes de la défense […]. On espère qu'il apportera plus de sérénité, de stabilité, notamment dans le déséquilibre », s'est enflammé Laurent Batlles.