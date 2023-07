C’est officiel, un défenseur central a signé à l’ASSE pour deux ans. Le joueur de 27 ans arrive du Portugal, où il évoluait au FC Famalicão.

Mercato ASSE : Dylan Batubinsika s'engage 2 ans à Saint-Etienne

Après Ibrahim Sissoko, une deuxième recrue est arrivée à l’ASSE. Dylan Batubinsika s’est engagé jusqu’en juin 2025, soit un contrat de deux ans, en plus d’une saison supplémentaire en option. L’AS Saint-Etienne a officialisé la signature du défenseur central arrivé du FC Famalicão (Portugal). Le joueur formé au PSG, en même temps que des figures de l’Équipe de France : Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe ou encore Mike Maignan, va découvrir le championnat de France. Cependant, il débarque avec son expérience acquise au Portugal, en Belgique (Royal Antwerp) et en Israël (Maccabi Haïfa), club avec lequel il a notamment joué la Ligue des Champions 2022-2023.

Dylan Batubinsika est donc un véritable renfort pour l’équipe de Laurent Batlles. Une équipe en quête d’une assise défensive, après avoir concédé 57 buts la saison dernière. « Dylan vient renforcer un secteur défensif qui avait besoin d'être étoffé. C'est un jeune joueur, mais qui est malgré tout expérimenté grâce à plusieurs expériences à l'étranger. On est content de pouvoir compter sur l'arrivée d'un profil comme le sien, avec de vraies valeurs athlétiques et de la vitesse », a justifié Laurent Batlles.

Dylan Batubinsika fier de porter les couleurs de Saint-Etienne

Quant à Dylan Batubinsika, il est heureux de revenir dans son pays natal et impatient de défendre le maillot de l'ASSE, six ans après son départ de Paris. « Je suis fier de porter ces couleurs, celles de l'un des plus grands et emblématiques de France. J'ai hâte de découvrir Geoffroy-Guichard, le feu du Chaudron. J'ai fait mon chemin et je suis très heureux de revenir en France, à la maison, pour découvrir la Ligue 2 BKT », a-t-il confié.