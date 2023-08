L’accord annoncé entre le Toulouse FC et le Werder Brême, jeudi, s’est conclu finalement par un transfert officiel, ce vendredi.

Mercato Toulouse FC : Niklas Schmidt s'engage avec le Téfécé

Intérêt du Toulouse FC depuis plusieurs semaines, Niklas Schmidt avait été autorisé par son club, le Werder Brême, à négocier avec le club de Ligue 1. Jeudi, un accord total avait été annoncé avec le club allemand, en vue de son transfert. C’est désormais officiel, le milieu offensif est un joueur du Téfécé. Il s’est engagé avec le club de la Ville Rose, ce vendredi, contre une indemnité estimée entre 2 et 2,5 M€. Il est la 6e recrue estivale de l’équipe toulousaine.

« Niklas a rejoint donc l'éclectique vestiaire du TéFéCé, prêt à faire parler sa technique pour le moins singulière, puisqu'il a la spécificité d'être joueur ambidextre ! Bienvenue au TéFéCé Niklas, l'ensemble du Club te souhaite de réaliser une magnifique saison sous nos couleurs », a communiqué le club haut-garonnais. Rappelons que le natif de Kassel avait achevé de convaincre le staff technique et la direction de Toulouse FC sur ses qualités techniques, lors du match amical contre le Werder, il y a deux semaines. C'était dans le cadre du stage de l’équipe de Carles Martinez Novell en Autriche.

Niklas Schmidt : « Je suis très heureux d'être au Toulouse FC »

Le joueur de 25 ans n’a jamais évolué en dehors de son pays natal. Il va donc va découvrir la Ligue 1 sous le maillot de Toulouse FC. En renforçant les Violets, Niklas Schmidt s’offre en plus l’opportunité de disputer la Ligue Europa cette saison. Et il s’en réjouit. « Je suis très excité et très heureux d'être ici, j'ai vraiment hâte de commencer. Je suis ravi de désormais faire partie de cette équipe », a-t-il déclaré, avant de décrire son profil : « Je joue au poste de milieu de terrain, je peux évoluer comme récupérateur, relayeur ou numéro 10. J'espère pouvoir en profiter pour aider le TFC […], une équipe de haut niveau. Je suis prêt ».