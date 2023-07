Qualifié pour l'Europa League après sa victoire en Coupe de France, le Toulouse FC attendait le verdict de l'UEFA, qui a rendu sa décision.

Toulouse FC : Le Téfécé sera bien en Europa League

Bonne nouvelle pour le Toulouse FC et ses supporters. Après plusieurs semaines d'attente, l'instance européenne a rendu son verdict ce vendredi. Le Téfécé pourra bien participer à la prochaine Europa League après avoir effectué quelques changements dans son organigramme, comme annoncé par L'Équipe.

Pour rappel, le Toulouse FC et l'AC Milan sont détenus par RedBird, et cela causait une grosse incertitude, puisque deux clubs ayant le même propriétaire ne peuvent prendre part à une même compétition européenne. Selon les informations du quotidien sportif, il n' y a plus aucun membre de RedBird au sein du conseil d'administration du Toulouse FC. Autre précision, l'UEFA a estimé qu'il n'y avait plus de liens dans les chaînes de décisions entre les deux clubs.

Le tirage au sort devrait avoir lieu au mois d'août

Les supporters toulousains n'attendent que ça désormais. Maintenant que le Toulouse FC est certain de disputer l'Europa League cette saison, le tirage au sort est extrêmement attendu. Ce dernier devrait avoir lieu au mois d'août, comme chaque année, et il est fort à parier que le TFC tombe sur du très lourd dans sa poule.

En attendant, les dirigeants vont devoir s'activer pour renforcer l'effectif, car plusieurs joueurs importants comme Branco van den Boomen ou encore Stijn Spierings sont partis. Pour le moment, seul César Gelabert et Ibrahim Cissoko ont rejoint le Téfécé cet été.