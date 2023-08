Envoyé dans le loft pour son refus de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé continue de garder son silence, mais multiplie les actes à polémiques.

Mercato PSG : Kylian Mbappé s’affiche en photo avec Rodrygo

Devenu indésirable au Paris Saint-Germain depuis sa lettre annonçant sa décision de ne pas activer son option d’une année en plus, ouvrant ainsi la voie à un départ libre l’été prochain, Kylian Mbappé ne déprime pas et s’offre du bon temps en compagnie des fans et de ses amis. Ce samedi, c’est l’attaquant du Real Madrid Rodrygo qui a donné des nouvelles de la star du Paris SG. L’international brésilien, qui profite des quelques jours de congés accordés par Carlo Ancelotti avant le début de la LaLiga à San Mamés dans une semaine, se trouve en ce moment en Sardaigne.

Et le joueur de 22 ans y a visiblement rencontré Kylian Mbappé. En effet, Rodrygo a mis en ligne une photo de lui en compagnie de Mbappé, dans un club de l'île italienne. Le compatriote de Neymar a posté la photo en écrivant simplament « KM » avec l'icône d'une flamme. Une flamme qui a créé le buzz sur la toile, multipliant les commentaires et les spéculations sur une possible arrivée imminente de Mbappé au Real Madrid. Face aux spéculations, l’ancien partenaire de Karim Benzema a dû s’expliquer.

Kylian Mbappé bientôt avec Rodrygo au Real Madrid ?

En juin passé, Rodrygo avait publiquement avoué qu’il serait enchanté d’évoluer dans la même équipe que Kylian Mbappé. « De 1 à 10, à quel point serais-je excité de jouer avec Mbappé ? 10 ! C'est un phénomène. L'un des meilleurs au monde », avait notamment déclaré l’avant-centre madrilène. Toutefois, par l’intermédiaire du média Relevo, l’entourage de l'ailier auriverde a précisé que les deux joueurs n'ont pas du tout évoqué l’avenir du protégé de Luis Enrique.

Les deux hommes n'auraient partagé qu'une discussion amicale avant de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux. Mais pour beaucoup d’observateurs, c’est un véritable message de défiance du joueur à son président Nasser Al-Khelaïfi, qui pense pouvoir l’obliger à partir cet été afin d’éviter un départ libre l’été prochain.