L'avenir de Kylian Mbappé s'assombrit au PSG, ce qui pousse le Real Madrid à réfléchir à ne pas passer à côté de l'international français.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut réaliser sa dernière saison à Paris

Depuis plusieurs semaines, le divorce semble acté entre le PSG et Kylian Mbappé. Récemment, l'international français (70 sélections, 40 buts) a informé la direction parsienne de son souhait de disputer cette nouvelle saison avec le club de la capitale, avant de partir libre l'été prochain. Une situation qui ne plaît pas au Paris Saint-Germain et à Nasser Al-Khelaïfi, qui cherchent une solution pour ne pas perdre l'attaquant gratuitement à la fin de l'exercice 2023-2024.

Alors qu'il devrait quitter le PSG prochainement, Kylian Mbappé semble promis à un avenir au Real Madrid. Néanmoins, les Merengues veulent tout de même prendre leurs précautions pour ne pas passer à côté de cette grosse opportunité sur le marché des transferts. Ainsi, le club espagnol voudrait passer à l'action le plus vite possible pour acter l'arrivée du Français avant qu'il ne soit libre, afin d'être certain de ne pas se faire doubler par la concurrence sur ce dossier.

Le Real Madrid est prêt à se montrer patient

Le média espagnol El Chiringuito affirme que Florentino Perez s'est fixé une deadline pour régler le dossier Kylian Mbappé. Alors que les Merengues semblaient prêts à faire une offre colossale dès cet été, le Real Madrid semble avoir compris les intentions du joueur et voudrait finalement boucler la signature du joueur au plus tard au mois de décembre pour ne pas se faire doubler.

Une saga qui traîne en longueur et qui pourrait donc nous tenir en haleine encore plusieurs mois. Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait donc bel et bien réalisé cette saison sous les couleurs du PSG, pour honorer son contrat jusqu'à la fin, comme il avait initialement prévu de le faire.