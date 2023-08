Le feuilleton Kylian Mbappé voit le bout du tunnel. L’attaquant du PSG a rencontré Nasser Al-Khelaïfi pour lui annoncer sa décision définitive.

Mercato PSG : Kylian Mbappé reste droit dans ses bottes

Malgré une prolongation signée l’été dernier, Kylian Mbappé continue d’attirer les convoitises de grands clubs européens. Et pour cause, l’attaquant de 24 ans n’est lié au Paris Saint-Germain que jusqu’en 2024, puisqu’il refuse d’activer l’option d’une année supplémentaire présente dans son contrat actuel. En représailles, le club de la capitale française a écarté son numéro 7 de sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Une situation qui a fait croire à beaucoup d'observateurs que le capitaine de l’Équipe de France allait rejoindre le Real Madrid cet été.

Mais le journal Le Parisien assure ce jeudi Kylian Mbappé a informé personnellement son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il resterait au PSG cette saison, quoi qu’il arrive. L'ancien joueur de l’AS Monaco veut réaliser sa dernière année de contrat à Paris. Il n’y aura donc pas d’offre de dernière minute du Real Madrid pour le recruter dans les derniers moments de ce mercato. De son côté, le dirigeant du Paris SG aurait également donné une réponse radicale à l’enfant de Bondy.

Nasser Al-Khelaïfi ne fera pas de cadeau à Kylian Mbappé

Le quotidien régional explique que lors d’un entretien en tête-à-tête au Campus PSG de Poissy, Kylian Mbappé a répété à Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’a pas changé d’avis concernant son choix qu’il a exposé publiquement le 16 juin à Faro au Portugal, en marge d’un match de l’Équipe de France contre Gibraltar. « Rester au PSG est ma seule option pour le moment », confiait-il.

Nasser Al-Khelaïfi, de son côté, lui a redit qu’à l’instant où il prolonge son bail, il serait réintégré dans l’effectif de Luis Enrique. Les lignes ne devraient donc pas bouger dans ce dossier, puisque l’entourage du président parisien aurait aussi fait comprendre au clan Mbappé que sans une prolongation, il serait privé de temps de jeu cette saison.

RMC Sport confirme cette information et ajoute qu’en plus de Mbappé et d’Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique étaient également présents pour cet échange. Le média sportif explique qu’après avoir entendu la décision du joueur, le président parisien a, dans une ambiance tendue, assuré à Mbappé qu'il ne jouerait pas s'il ne prolongeait pas. « Le dossier semble donc dans une impasse totale », indique la source.