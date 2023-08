Après deux journées de championnat et deux défaites, c’est déjà la crise à l’ASSE. Laurent Batlles serait déjà menacé de limogeage.

ASSE : Deux défaites qui compromettent l'objectif de Saint-Etienne

L’ASSE semble revivre le même cauchemar qu'au début de saison dernière. Elle a concédé deux défaites en autant de matchs en Ligue 2 lors du nouvel exercice, face à des équipes abordables. Les Verts ont été battus en ouverture du championnat par Grenoble (0-1), à Geoffroy-Guichard le 5 août. Une semaine plus tard, ils se sont encore inclinés face à Rodez (2-1) au stade Paul-Lignon. Plus grave encore, l’équipe de Laurent Batlles a perdu ces deux rencontres dans le temps additionnel. Face à Grenoble, elle avait concédé le but de Youssoupha Bamba à la 90e+1, puis celui de Lucas Buades de Rodez à la 90e+5.

« C’est très difficile. On n’a pas été à la hauteur de ce qu’on recherche […]. On prend ce but difficile à accepter en fin de match où on ne dégage pas le ballon. C’est un supplément d’âme qu’il nous faut », a réagi l’entraîneur de l'ASSE, en conférence de presse d’après-match.

Mercato ASSE : Laurent Batlles en danger contre Quevilly-Rouen

Avec ces deux défaites d’entrée, l’AS Saint-Etienne compromet sérieusement son objectif, qui est la montée en Ligue 1. Laurent Batlles n’a pas manqué de le souligner : « Sur le plan comptable, on ne prend pas de points, on concède du retard. On ne peut pas prétendre à quoi que ce soit dans ce contexte. »

Selon Le Progrès, il est même déjà menacé de limogeage par Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo. Il serait en sursis avant la 3e journée de Ligue 2, prévue le samedi 19 août au stade Geoffroy-Guichard. D'après le quotidien régional, il « n’aura pas droit à l’erreur contre Quevilly-Rouen, car la pression des propriétaires s’intensifie à nouveau à son sujet ». Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE, est « lui aussi dans le viseur des actionnaires ».

Laurent Batlles semble avoir déjà perçu le danger, en cas de troisième défaite. « Il va falloir prendre des points rapidement. Cette situation n’est pas évidente, pour qui que ce soit. C'est un chemin sinueux, difficile, mais pas insurmontable », a-t-il demandé à ses joueurs.