Assurée du maintien, l'ASSE songe à la saison prochaine avec en toile de fond la vente du club. Guillou a lui transmis une demande à Roland Romeyer et Caïazzo.

ASSE : L'incroyable demande express de Patrick Guillou à Roland Romeyer et Caïazzo

L’ASSE n’a pas pu remonter en Ligue 1 comme le souhaitaient ses dirigeants : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Elle reste en Ligue 2 et va tenter encore, la saison prochaine, de retrouver l’élite. Mais la direction du club ligérien devra se donner les moyens pour y arriver. Mieux, les deux présidents de l'AS Saint-Etienne devront revoir leur mode de gestion et clarifier leur projet. Dans son analyse pour le journal Le Progrès, Patrick Guillou a transmis une demande à Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo dans ce sens.

« Attention à ne pas pas transformer le réussite comptable de cette deuxième partie de la saison en base de réussite évidente pour al saison prochaine », a t-il prévenu d’abord, à l’issue de la victoire de l’ASSE sur l’EA Guingamp (3-2). L’ancien défenseur des Verts a ensuite demandé aux deux propriétaires du club ligérien de « communiquer le plus rapidement possible sur l’avenir du club ». Et ses interrogations sont : « Quel (s) président (s) ? Quel budget ? Quel staff technique ? Et le plus important, quel objectif sportif ? »

En effet, le club est en vente, et il est donc possible que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo passe la main cet été, afin de permettre à l’ASSE de franchir un palier avec un investisseur ayant plus de moyens financiers, comme ils l'ont indiqué.

Pour ce faire, Patrick Guillou estime que : « les deux actionnaires doivent enfin se faire la courte échelle pour regarder au dessus du mur ». D’après le consultant de beIN Sport, « le ‘’papa poule’’ des joueurs et le ‘’papa pool’’ des investisseurs ne doivent plus mener le public stéphanois en terre inconnue, et éviter absolument un énième choix de la discorde. »