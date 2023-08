Le jeune ailier du FC Lorient, Yoann Cathline, va quitter la Bretagne en prêt. Il est proche de s'engager avec un promu en première division néerlandaise.

Mercato FC Lorient : Yoann Cathline va rejoindre Almere City

C'est un départ dans le but de s'affirmer. Le jeune joueur du FC Lorient, Yoann Cathline, va en effet quitter les Merlus pour rejoindre Almere City, tout juste promu en Eredivisie, l'élite du football néerlandais, sous la forme d'un prêt sans option d'achat. L'ailier de 21 ans va évoluer pendant toute la saison avec sa nouvelle équipe afin d'accumuler du temps de jeu et s'aguerrir au plus haut niveau.

Avec un contrat courant jusqu'en 2027, nul doute que les Merlus en ont fait un joueur d'avenir. Ils comptent d'ailleurs beaucoup sur cette expérience, afin qu'il soit prêt à intégrer définitivement la rotation en Ligue 1. Un autre attaquant devrait quitter le FC Lorient dans les jours à venir, puisqu'Ibrahima Koné devrait prendre la direction d'Almeria.

Une année pour faire exploser les statistiques

Originaire de la région parisienne, Yoann Cathline est arrivé en Bretagne en 2019, plus précisément à l'En Avant Guingamp. Le club breton l'avait recruté afin qu'il termine sa formation et se lance dans le grand bain du monde professionnel. En deux ans avec l'équipe fanion, il a disputé un peu plus de 600 minutes réparties en 25 rencontres. Assez pour faire valoir ses qualités de percussion et de vitesse, et pour taper dans l'oeil du FC Lorient qui l'a enrôlé l'été dernier.

Aux Pays-Bas, il aura pour mission de notamment faire gonfler ses statistiques, lui qui n'a mis qu'un but et délivré qu'une seule passe décisive la saison dernière. Il retrouvera dans l'équipe deux compatriotes tricolores, puisqu'il évoluera aux côtés de l'ancien dijonnais Théo Barbet et de Thomas Robinet, ancien joueur du FC Sochaux. Passé par le FC Nantes, le Belge Anthony Libombe est aussi de la partie. L'acclimatation au pays des tulipes ne devrait donc pas être si compliquée pour le Lorientais.