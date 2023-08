Arrivé il y a un an, Ibrahima Koné va quitter le FC Lorient. En contrat jusqu'en 2026, l'attaquant malien va rejoindre l'Espagne.

Mercato FC Lorient : Ibrahima Koné se dirige vers un départ

Si la 1ère journée de Ligue 1 a repris il y a peu, le mercato reste encore ouvert. Après avoir enregistré pas moins de six recrues dont Romain Faivre, Benjamin Mendy ou encore Aiyegun Tosin, le FC Lorient va se séparer d'un attaquant. Ouest-France révèle que l'avant-centre Ibrahima Koné ne sera pas conservé par la formation bretonne et devrait s'engager du côté d'Almeria.

Les deux clubs discutent et les négociations se sont intensifiées ces dernières heures afin de finaliser au plus vite son transfert. De son côté, le FCL devrait recevoir une indemnité autour de 7 millions d'euros pour son buteur. Arrivé en provenance de Sarpsborg, le Malien a inscrit 14 buts en 57 matchs avec les Merlus. Cependant, la direction bretonne avait déjà prévu son départ, puisque Aiyegun Tosin a été recruté pour 4 millions d'euros.

Régis Le Bris se réjouit du match nul

Pour la reprise, le FC Lorient affrontait le PSG, un match qui s'annonçait compliqué pour Régis Le Bris qui s'attendait à affronter une équipe parisienne supérieure. "On savait que l’identité de cette équipe était en train de se transformer. Quand on connaît Luis Enrique et sa capacité à imposer une possession très haute sur le terrain avec une position qui fixe notre défense et d’y ajouter un contre-pressing fort, on imaginait vivre ce rapport de force. On s’y était préparé." Malgré le match nul, l'entraîneur des Merlus nourrit quelques regrets. "On aurait voulu un peu plus souvent désamorcer cette pression et poser quelques séquences de possession pour limiter notre temps à défendre."

De son côté, Luis Enrique, n'est pas du même avis puisqu'il estimait que son équipe méritait de gagner tout en louant le football pratiqué par son homologue. "L’adversaire a défendu énormément, on a été meilleurs qu’eux, mais on ne s’est pas créé assez d’occasions. Les Lorientais jouent très bien au foot et ils n’ont passé que trois fois le milieu de terrain."