Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a annoncé la couleur sur la suite du mercato estival des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Luis Enrique s’enflamme pour le retour de Mbappé

Réintégré officiellement au groupe principal du Paris Saint-Germain dimanche passé, Kylian Mbappé est désormais à la disposition de son nouvel entraîneur Luis Enrique. L’attaquant de 24 ans pourrait même faire ses grands débuts sous les ordres de son nouveau coach dès ce samedi sur la pelouse du Stadium contre le Toulouse FC, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol n’a pas caché sa satisfaction de voir l’international français revenir dans son collectif.

« Kylian, je l’ai senti bien, comme lors des premiers entraînements, il a beaucoup d'envie et affiche un bon état d'esprit. Pour un coach, avoir un joueur de son niveau, je ne peux être que content, au niveau du football, mais aussi de sa personnalité. C'est vraiment un joueur de classe mondiale et donc j'en suis très heureux (...) Comme coach, c'est une bonne nouvelle, comme je l'ai dit, par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain et au niveau de sa personnalité », a déclaré Luis Enrique, qui a également profité de cette prise de parole pour lancer un message à sa direction sur la suite du mercato estival.

Luis Enrique attend encore du renfort en attaque

Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, ainsi que la réintégration de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est pas encore totalement satisfait de son attaque. Interrogé par les médias au Campus PSG, Luis Enrique a ouvertement assuré qu'il souhaitait encore voir débarquer d’autres renforts d’ici la fin du mercato estival, notamment en attaque.

« La complémentarité de la ligne d'attaque ? On a encore besoin de la renforcer parce que c'est la ligne où on a eu le moins de recrues, mais on a encore du travail sur la complémentarité », a confié l’ancien coach du Barça. Selon le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, l’objectif du PSG est de signer au moins trois recrues d'ici la fin du mercato, dont Randal Kolo Muani et Bradley Barcola en attaque.