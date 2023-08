La LFP vient de dévoiler les compositions officielles du match Toulouse-PSG. Le coach parisien Luis Enrique a surpris tout le monde dans ses choix de départ.

PSG : Luis Enrique laisse Dembélé et Mbappé sur le banc

Tenu en échec le weekend dernier par le Football Club de Lorient au Parc des Princes (0-0), le Paris Saint-Germain aura à coeur de lancer sa saison en Ligue 1 ce samedi, à 21 heures, au Stadium face à Toulouse FC. Et alors que les premiers échos annonçaient la titularisation du duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé pour cette rencontre, le technicien espagnol en a décidé autrement. Après avoir passé plusieurs semaines dans le loft et avoir assisté au premier match de ses partenaires depuis les tribunes, l’attaquant français de 24 ans a fait son retour dans le groupe parisien.

Il devrait entrer en cours de jeu ce samedi soir contre Toulouse et semble très enthousiaste. Dans les rangs du Paris SG, Marquinhos signe son retour dans le onze de départ. Pour composer l’attaque, l’entraîneur du PSG a fait enchaîner le jeune portugais Gonçalo Ramos (22 ans) et l’international sud-coréen Kang-In Lee (22 ans). Pour le reste du onze parisien face aux Violets, l’équipe alignée par Luis Enrique s’apparente à celle de la semaine passée, à l’exception de la présence de Fabian Ruiz au milieu de terrain aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte.

Côté absents, Marco Verratti, en instance de départ, n’est pour le moment pas retenu par le successeur de Christophe Galtier dans le groupe. Selon les derniers échos de la presses, Enrique souhaite que le milieu de terrain italien règle d’abord la question de son avenir avant de pouvoir compter sur lui, ou pas. Voici les compositions officielles dévoilées par les deux équipes.

La compo officielle de Toulouse

Gardien : Restes

Défenseurs : Diarra, Nicolaisen, Costa, Desler

Milieux : Casseres, Sierro (cap) - Suazo

Attaquant : Magri, Aboukhlal, Dallinga.

Le onze de départ du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap), Skriniar, Hernandez

Milieux : Fabian Ruiz, Ugarte, Zaïre-Emery

Attaquants : Vitinha, Ramos, Lee.