Un vilain se prépare contre le PSG : Luis Enrique vers un retour à Barça ?

Le Barça a un plan pour ramener Luis Enrique en Catalogne. Même si Xavi vient d’être réaffirmé pour l’année prochaine, le club catalan prépare déjà la suite. Et cette suite porte un visage familier.

Luis Enrique reste concentré sur le PSG pour le moment

Luis Enrique est déjà dans l’actualité avec la Ligue des Champions. Encore une fois, ce mardi soir, il va devoir réaliser des miracles avec le Paris Saint-Germain. Quelques jours après sa victoire tactique face à son ancien club, le FC Barcelone, l’Asturien a rendez-vous avec un grand d’Europe : le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la C1.

Luis Enrique est pleinement concentré sur ce choc et déterminé à atteindre ses objectifs avec le club de la capitale. Il peut compter sur le soutien de l’ensemble du club, en particulier Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, enchantés par ses méthodes et ses résultats.

Selon L’Équipe, les dirigeants du PSG envisageraient déjà de lui proposer une prolongation de contrat, alors que son bail actuel prendra fin officiellement le 30 juin 2025. Même si le coach espagnol se voit continuer son aventure à Paris, il préfère ne rien précipiter et finir l’année avant tout. Il n’a donc pas encore abordé cette question de manière sérieuse avec le PSG.

Le plan du FC Barcelone pour attirer Luis Enrique https://t.co/q4Zf4HTr6F — Foot Mercato (@footmercato) May 7, 2024

Le Barça rêve encore de Luis Enrique

A Barcelone, c’est tout pour Luis Enrique ! Comme en 2014… Selon le quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone continue et n’a jamais arrêté de rêver de Luis Enrique. Cet été, cela sera impossible car Xavi sera toujours en poste et l’Asturien va rester au PSG.

Mais l’objectif des Catalans est de s’engouffrer dans la brèche à la fin du contrat de Luis Enrique à Paris, c’est-à-dire en Juin 2025. A ce moment là, Xavi sera à priori déjà parti. Et le technicien asturien est bien le profil préféré du directeur sportif barcelonais, Deco. Le FC Barcelone n’a plus qu’à espérer que Luis Enrique ne prolonge pas à Paris.