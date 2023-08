Entré en cours de match contre le Toulouse FC hier soir, Kylian Mbappé a vécu ses premières minutes de cette nouvelle saison sous les couleurs parisiennes.

Mercato PSG : Des émissaires du Qatar sont à Paris pour convaincre Kylian Mbappé

Alors que beaucoup attendaient la titularisation de Kylian Mbappé hier soir, contre le Toulouse FC, il aura fallu attendre la deuxième mi-temps, et une entrée à la 51e minute, aux côtés d'Ousmane Dembélé. Auteur d'un but sur penalty lors de ce match nul face aux Toulousains (1-1), le natif de Bondy s'est donc rapidement montré décisif, bien qu'il n'a pas pu permettre à son équipe de s'imposer pour cette 2e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Malgré ce retour sur les pelouses de Ligue 1, l'avenir de Kylian Mbappé reste tout de même assez flou. En effet, on ne sait pas encore quelles sont les véritables intentions du joueur, qui maintient le doute quant à son futur, alors que le Real Madrid est toujours sur les rangs pour le faire venir. En ce qui concerne le PSG, le média AS nous apprend que les dirigeants s'activent, et des émissaires du Qatar se sont même rendus à Paris pour tenter de convaincre le joueur de prolonger son contrat avec le club parisien appartenant à QSI, alors que Nasser al-Khelaïfi stagne dans les discussions.

Le Qatar reste confiant dans le dossier Kylian Mbappé

L'objectif est d'organiser une réunion avec l'entourage du joueur, afin de discuter des envies de l'attaquant parisien, et de mettre en place un contrat qui convienne à Kylian Mbappé. Cette discussion devrait aboutir sur une seconde réunion, directement avec le joueur cette fois. En ce qui concerne les dirigeants qataris, ces derniers sont assez confiants sur une possible prolongation du capitaine des Bleus dans la capitale cet été, mais ils se méfient tout de même du joueur.

Bien que confiants, ces émissaires qataris n'excluent pas un possible départ du joueur, si tel est son souhait. Cependant, si c'est ce que veut Kylian Mbappé, le PSG devrait lui demander de faire une déclaration publique pour l'annoncer, ce qui va, pour le moment, à l'encontre de la stratégie de communication du joueur.