En discussions avec les dirigeants de l’OL pour le transfert du prometteur milieu offensif, Bradley Barcola, le PSG aurait soumis une nouvelle proposition à John Textor.

Mercato PSG : L’OL fixe ses conditions pour Bradley Barcola

Bradley Barcola souhaite quitter l’Olympique Lyonnais et espèrent qu’un accord sera trouvé entre ses dirigeants et leurs homologues du Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato, soit le 1er septembre, pour lui permettre de jouer au quotidien avec Kylian Mbappé. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international espoir français aurait même déjà informé sa direction sur son choix de défendre les couleurs rouge et bleu à compter de cette saison. Pas forcément vendeur, le club lyonnais pourrait toutefois se résoudre à le laisser partir si le PSG accepte d’inclure des joueurs dans l’opération, notamment l’attaquant Hugo Ekitike.

« On comprend que l'OL a une stratégie claire concernant Bradley Barcola : ils veulent que des joueurs soient inclus dans le deal pour l'ailier. L'OL ne tient qu'à un échange + frais pour Barcola, message envoyé au PSG ces derniers jours. Chelsea était également informé depuis la semaine dernière », explique le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter. Fortement intéressé par le joueur de 20 ans, le Paris SG aurait répondu favorablement à cette nouvelle exigence des Gones, mais avec un autre joueur.

Ismael Gharbi échangé contre Bradley Barcola ?

Révélation de la seconde partie de saison la saison dernière du côté de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola dispose d’un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain pour un transfert cet été. Le jeune protégé de Laurent Blanc veut rejoindre le champion de France en titre après s’être entretenu avec Luis Enrique. Alors que l’OL veut inclure des joueurs dans l’opération, le PSG envisagerait la possibilité d’envoyer son milieu de terrain Ismaël Gharbi dans le Rhône, à en croire les informations du compte Twitter SportsZone.