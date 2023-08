Après avoir envoyé Neymar en Arabie saoudite contre un chèque de 80 millions d’euros, le PSG vise une autre opération intéressante en attaque.

Mercato PSG : Hugo Ekitike discute avec plusieurs clubs

L’avenir de l’international espoir français Hugo Ekitike enflamme en ce moment cette dernière ligne droite du mercato estival au Paris Saint-Germain. Annoncé dans les plans de l’Olympique Lyonnais, le joueur de 21 ans fait également l’objet d’une cour assidue de la part de l’AC Milan et de West Ham. Ce jeudi, le journaliste Santi Aouna a révélé que l’ancien joueur du Stade de Reims s’est récemment entretenu avec des émissaires des Hammers.

« L’avenir d’Hugo Ekitike au PSG agite cette fin de mercato estival. Annoncé dans le viseur de l’OL, mais surtout de West Ham, l’attaquant parisien de 21 ans n’a toujours pas décidé quant à son futur. Malgré tout et selon nos dernières informations, Tim Steidten, le directeur sportif de West Ham, s’est entretenu avec l’intéressé », a expliqué le journaliste de Foot Mercato, qui ajoute que le partenaire de Kylian Mbappé va également rencontrer David Moyes, le manager de l’équipe anglaise. Ouvert au départ du natif de Reims, le PSG aurait fait connaître ses exigences.

Le Paris SG fixe sa condition pour Hugo Ekitike

Outre West Ham, l’Eintracht Francfort, Everton et l’AC Milan seraient aussi intéressés par Hugo Ekitike. D’après Foot Mercato, le Paris SG a bien tenté « d’inclure Ekitike dans la transaction Randal Kolo Muani, mais les Aigles ont refusé. La raison ? Francfort souhaite deux opérations distinctes. » De son côté, Tuttosport confirme l’intérêt et l’espoir de l’AC Milan pour un prêt avec option d’achat, mais l’affaire est encore loin d’être bouclée puisque le PSG veut une vente définitive à 30 millions d’euros, ou un prêt avec option d’achat d’achat obligatoire, même en l'incluant dans une opération plus large, comme celle de Kolo Muani.