Priorité du RC Lens depuis plusieurs semaines, le milieu défensif du RC Strasbourg, Habib Diarra, est désormais courtisé par un club anglais.

Mercato RC Strasbourg : Après Lens, un club anglais s'intéresse à Habib Diarra

Tout juste âgé de 19 ans, le milieu défensif Habib Diarra est courtisé en cette fin de mercato estival. Suivi de très près par le RC Lens depuis plusieurs semaines, le RC Strasbourg refuse de brader son jeune joueur, et a déjà décliné trois offres de la part des dirigeants Sang et Or. La dernière en date avoisinant les 20 millions d'euros, bonus inclus.

Une mauvaise nouvelle vient d'arriver aux oreilles du RC Lens. Le club nordiste se voit désormais concurrencé dans le dossier Habib Diarra. Selon les informations de L'Équipe, le club anglais de Wolverhampton a validé l'arrivée du joueur en interne et s'apprête à transmettre une première offre. Fermé à une vente de son joueur, le RCSA est finalement revenu sur sa décision ces derniers temps, n'excluant plus un départ de Franco-Sénégalais.

Wolverhampton veut faire son marché au RCSA

Habib Diarra n'est pas la seule piste sur laquelle Wolverhampton s'est positionné. Les 15es de Premier League veut faire leurs emplettes du côté du RC Strasbourg. Un autre milieu, Jean-Ricner Bellegarde, intéresse les Wolves. Le joueur de 25 ans est lié au RCSA encore un an, et pourrait faire ses valises dans les derniers instants du mercato. Selon Mohamed Toubache-Ter, une offre de 15 millions d'euros est arrivée sur la table des négociations. Mais pour l'heure, aucune réponse n'a été apportée du côté du board strasbourgeois.

Jean-Ricner Bellegarde est l'homme en forme en ce début de saison. Il a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en trois matches de Ligue 1. Son nom a déjà été associé à l'OGC Nice, ayant obtenu l'accord du joueur, mais l'offre de 6 millions d'euros transmise par le Gym a été jugée insuffisante. Par ailleurs, Bournemouth garde un oeil avisé sur son profil.