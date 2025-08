FC Barcelone : Lamine Yamal retourne la tête d’un ex-madrilène

Joueur de premier plan du Real Madrid, Tote n’a pas hésité à se montrer dithyrambique à l’égard de Lamine Yamal, icône du moment au FC Barcelone.

FC Barcelone : Lamine Yamal met tout le monde d’accord, même au Real

Quelle que soit la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les faits restent les faits, et ils sont difficiles à contrer. C’est ce que confirment une fois de plus les propos ultra-élogieux de Tote pour Lamine Yamal, pépite incontournable du FC Barcelone. Évoquant la grande différence d’apprentissage du football ou même de la façon de vivre la passion pour le ballon rond, l’ancien milieu offensif espagnol, aujourd’hui âgé de 46 ans, a tenu à s’étaler sur la particularité qui caractérise Yamal.

Selon lui, par le passé, partout en Espagne, on voyait les jeunes jouer au football dans les rues, même à 40 degrés. Mais « Aujourd’hui, ils ne descendent pas (de leurs bâtiments, ndlr), ils ne jouent pas. Et il y a des joueurs robotisés parce que c’est ce qu’ils veulent. On veut leur dire ce qu’ils doivent faire. »

Mais de toute cette nouvelle génération de joueurs robotisés, un se démarque par un style de jeu qui ne peut découler que d’une passion authentique pour le football.

« Il y en a pour qui c’est impossible, par exemple Lamine, ils ne peuvent pas. Ils sont indestructibles. Mais il y a d’autres garçons dont on fait des robots. »

Surprenant, venant d’un joueur qui a fait les beaux jours du Real Madrid, grand rival du FC Barcelone. Sur ce coup, l’ancien madrilène n’a pu s’empêcher de dire combien il admire le barcelonais qui exprime un talent impossible à enseigner dans les écoles de football.