Après avoir perdu Habib Diallo qui s'est engagé en Arabie saoudite, le RC Strasbourg a reçu une offre de 15 millions d'euros pour Jean-Ricner Bellegarde.

Mercato RC Strasbourg : Wolverhampton propose 15 millions pour Bellegarde

Le RC Strasbourg réalise un bon début de saison, mais la fin du mercato estival pourrait bien venir tout chambouler. Jusqu'à présent, le RCSA comptabilise un total de 2 victoires en 3 matchs, avec des succès acquis face à l'OL (2-1) le 13 août dernier, et plus récemment face au Toulouse FC dimanche après-midi (2-0). Sur ces deux rencontres remportées par le RCSA, un joueur se démarque de manière considérable, il s'agit de Jean-Ricner Bellegarde.

Le milieu de 25 ans a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début du championnat, et s'est imposé comme un élément indispensable à l'effectif de Patrick Vieira. Cependant, en cette fin de mercato estival, les clubs anglais sont à l'affût, et Jean-Ricner Bellegarde fait partie des joueurs surveillés de très près. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Wolverhampton est passé à l'action ces dernières heures, en proposant une offre de 15 millions d'euros pour le milieu de 25 ans. Et si rien n'indique que le RCSA répondra favorablement à cette proposition, conserver Jean-Ricner Bellegarde est une mission qui s'annonce périlleuse car les Wolves ne sont pas seuls sur le dossier.

L'OGC Nice n'a pas abdiqué, Bournemouth reste attentif

En plus de Wolverhampton, l'insider indique que Bournemouth surveille de très près la situation de Jean-Ricner Bellegarde. En ce qui concerne l'OGC Nice, les dirigeants du Gym ont coché le nom du milieu strasbourgeois depuis un long moment maintenant, et étaient même en pole position ces dernières semaines après avoir obtenu l'accord du joueur. Mais l'offre de 6 millions d'euros transmise par Florent Ghisolfi aux dirigeants alsaciens a été jugée insuffisante, et avec l'arrivée des clubs anglais sur le dossier, le Gym risque d'être distancé de façon définitive.