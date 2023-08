Annoncé comme l’un des plans B de Luis Campos en cas d’échec de la piste Randal Kolo Muani, l’attaquant de Chelsea, Romelu Lukaku, ne viendra pas au PSG.

Mercato PSG : Paris pense à Romelu Lukaku en cas d’échec de Kolo Muani

D’après les renseignements de Sky Sports, le Paris Saint-Germain envisage désormais d’explorer d’autres alternatives avec la complexité du dossier Randal Kolo Muani, et le nom de Romelu Lukaku est apparu dans les discussions. Les négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’Eintracht Francfort concernant Kolo Muani sont au point mort. Face à ce blocage, Luis Campos commence à penser à d’autres options pour compléter le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique. Cependant, le champion de France devrait tirer une croix définitive sur la piste menant au buteur de Chelsea, Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku à l’AS Rome, c’est réglé !

Pas dans les plans de Mauricio Pochettino à Chelsea, Romelu Lukaku est sommé de se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival. Cité dans le viseur du Paris Saint-Germain, l’international belge de 30 ans aurait refusé les avances des Rouge et Bleu et se dirigerait finalement vers un retour en Italie, du côté de l’AS Rome.

« Romelu Lukaku à l'AS Rome - here we go ! Cette saga est enfin terminée. Après avoir été proche de l'Inter pendant des mois, puis recherché par la Juventus, un accord a été trouvé avec la Roma. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat obligatoire et la Roma prendra en charge 7,5M€ de son salaire. Bien sûr, Chelsea a déjà payé son salaire pour les mois de juillet et d'août, donc cela n'est valable que pour dix mois. Chelsea recevra également une indemnité de prêt plus élevée que les 5M€ annoncés. Lukaku se rendra à Rome mardi », a notamment confié le journaliste Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside.