Fin de suspense. Randal Kolo Muani veut jouer au PSG cette saison. L’attaquant de 24 ans a officiellement demandé son transfert de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani confirme son envie de départ

Un an seulement après son départ du FC Nantes, Randal Kolo Muani veut déjà retourner en Ligue 1 pour évoluer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors que les négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’Eintracht Francfort sont dans l'impasse, l’international français est monté lui-même au créneau pour demander officiellement à ses dirigeants d’accepter la proposition du PSG pour son transfert.

« Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi », a lancé Kolo dans un entretien accordé à Florian Plettenberg, journaliste à Sky Sport Allemagne. Mais le natif de Bondy a également tenu à remercier le club allemand pour l’opportunité qui a été offerte d’évoluer en Bundesliga.

Randal Kolo Muani à jamais reconnaissant envers l’Eintracht Francfort

Arrivé librement à l’été 2022, Randal Kolo Muani s’est rapidement imposé au sein de l’effectif de l’Eintracht Francfort. Mis dans les conditions maximales, le compatriote de Kylian Mbappé est devenu en un laps de temps l’un des attaquants les plus performants de la planète. Des performances qui ont attiré tout logiquement l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris SG, Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham et Newcastle United. Et forcément, Kolo Muani est reconnaissant au club allemand pour l’opportunité qui lui a été donnée durant une saison.

« Je suis profondément redevable envers l'Eintracht Francfort. J'ai toujours pris à cœur le soutien des supporters et j'ai toujours agi de manière extrêmement professionnelle. Mon engagement envers le club a été total jusqu'à présent », a ajouté l’ancien protégé d’Antoine Kombouaré. Pour autant, le Paris SG va devoir se montrer très convaincant avec Francfort, qui a refusé la dernière offre comprenant un chèque de 65 millions d’euros, hors bonus, plus Hugo Ekitike.