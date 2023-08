Auteur d'un doublé hier soir contre le RC Lens, Kylian Mbappé s'est de nouveau attiré les faveurs du Parc des Princes, même si son avenir reste encore flou.

Mercato PSG : Pour Donnarumma, Kylian Mbappé va rester à Paris !

Présent dans les cages du PSG lors de la victoire contre le RC Lens (3-1) hier soir au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma s'est montré plutôt performant dans les cages parisiennes, malgré un but lensois en toute fin de match, sur lequel le portier ne pouvait rien faire. Présent en zone mixte à la fin de la rencontre, le gardien de but italien a été interrogé concernant l'avenir de Kylian Mbappé dans la capitale, et le joueur n'a pas hésité au moment de répondre à la question posée par Free Ligue 1.

Effectivement, Gianluigi Donnarumma a d'abord expliqué sa joie d'évoluer dans le même effectif que Kylian Mbappé, avant de lâcher une bombe concernant l'avenir du capitaine des Bleus. "C’est un plaisir de jouer avec Kylian, c’est fantastique, se réjouit le portier parisien. Est-ce qu’il va rester ? Oui, oui, c’est sûr, c’est sûr !" Une déclaration qui devrait plaire aux supporters parisiens.

Le grand retour de Kylian Mbappé au Parc des Princes

Annoncé sur le départ, mis à l'écart par le PSG, et en clash avec la direction, Kylian Mbappé a connu un été très agité au PSG, à tel point que le divorce semblait acté, entre le natif de Bondy et Nasser al-Khelaifi. Néanmoins, la situation semble s'être améliorée, et l'international français a pu faire son grand retour au Parc des Princes, samedi soir, accompagné par Ousmane Dembélé, qui vivait sa première soirée à domicile sous ses nouvelles couleurs.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kylian Mbappé a fêté son retour de bien belle manière. Auteur de deux buts en seconde mi-temps, l'attaquant du PSG s'est montré très performant hier soir, et a permis à Luis Enrique de signer, enfin, sa première victoire depuis sa prise de fonction en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Un retour qui a été apprécié par les fans du Paris SG.