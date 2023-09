Malgré une offre de prolongation, Sergio Ramos a préféré quitter le PSG à la fin de son bail le 30 juin passé. Le défenseur espagnol a justifié sa décision.

Mercato PSG : « J’ai eu l’opportunité de continuer au PSG pendant deux saisons »

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Sergio Ramos a fait son retour dans son club formateur, le FC Séville, 18 ans après son départ. À 37 ans, et ne pensant pas encore à la retraite, l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid a signé un engagement d’un an en faveur des Rojiblancos, soit jusqu'en juin 2024. Pour les médias du club andalou et au moment de justifier son retour en Liga, l’ancien coéquipier de Lionel Messi a fait allusion à son passage au PSG. Le champion du monde 2010 confirme qu’il aurait pu continuer à Paris durant deux saisons encore.

« J’ai eu l’opportunité de continuer à Paris, même pendant deux saisons de plus, mais je ne l’ai pas saisie. J’ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses impulsions, par son cœur, et je n’ai jamais été guidé par l’argent. Et ceux qui disent le contraire ne me connaissent pas. C’est pourquoi il n’était pas logique pour moi d’aller en Arabie saoudite, ni d’aller au MLS, ni d’aller ailleurs qu’ici. J’ai attendu, avec un brin d’espoir, et il est venu, à la 93e minute », a déclaré Sergio Ramos, qui a reçu un message de la part de Kylian Mbappé après son retour à Séville.

Kylian Mbappé : « Bonne chance mon ami, le roi est de retour »

Malgré de folles propositions en provenance d’Arabie saoudite, du Qatar, des États-Unis et de la Turquie, Sergio Ramos a fait le choix de rester en Europe et de retourner dans son pays, dans son club d’enfance, le FC Séville. Un club qu'il avait quitté il y a 18 ans pour rejoindre les rangs du Real Madrid. Lundi soir, le FC Séville a officialisé le retour de l'enfant prodigue avec un salaire estimé à environ un million d’euros annuels.

Un choix du coeur salué par son ancien partenaire parisien, Kylian Mbappé. Très proche de lui au PSG, surtout ces derniers mois, Kylian Mbappé a réagi sur les réseaux sociaux à ce retour de Ramos à Séville. « Bonne chance mon ami. Le roi de retour », a notamment partagé l'attaquant de 24 ans sur Instagram, en republiant la vidéo de l'annonce du retour de Sergio Ramos au FC Séville.