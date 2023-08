Le footballeur argentin Lionel Messi ne semble pas prêt à enterrer la hache de guerre avec son ancien club, le PSG. Depuis son départ du Paris St-Germain pour l'Inter Miami, Messi n'a pas mâché ses mots pour critiquer le club parisien, ce qui a provoqué une vive réaction de la part de certains observateurs du monde du football.

Lionel Messi attaque le PSG, les fans lui répondent

Le PSG avait décidé de ne pas prolonger le contrat de Lionel Messien juin dernier, le laissant partir libre de tout contrat. Cependant, depuis son arrivée aux États-Unis, l'Argentin n'a pas manqué une occasion de lancer des piques à ses anciens employeurs parisiens.

Dans une récente interview accordée à Téléfoot, Rio Mavuba, ancien joueur de football devenu consultant, a décidé de recadrer Lionel Messi. Mavuba a rappelé à l’Argentin que c'était le PSG qui était venu à sa rescousse lorsque le FC Barcelone ne pouvait plus supporter son salaire exorbitant. "À chaque interview, on voit Messi lancer une petite pique au PSG. Je suis assez surpris. Il ne faut pas qu'il oublie, il n'a pas voulu venir au PSG, mais c'est le PSG qui est venu le chercher quand Barcelone ne pouvait plus payer son salaire."

Ces déclarations de Lionel Messi interviennent après une récente interview sur Apple TV où il a exprimé des regrets concernant son passage à Paris. "Nous avons traversé deux années difficiles. La vérité, c'est que nous n'étions pas bien. C'était très difficile pour toute la famille. Venir aux États-Unis, c'était un peu comme revenir à ce que nous étions à Barcelone, profiter de la vie de tous les jours."

La saga continue avec Messi qui semble déterminé à ne pas laisser oublier son passage éphémère à Paris. Cependant, les mots de Rio Mavuba rappellent que l'histoire est souvent plus nuancée que ne le laissent paraître les déclarations publiques, et que le monde du football est plein de revirements inattendus. Pour preuve, les ultras parisiens n’ont pas non plus manqué de répondre au génie argentin avec une banderole : « Messi : finally rid of the rude » "Messi : enfin débarrassé du malpoli. »