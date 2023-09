Le mythique stade Orange Vélodrome à Marseille se métamorphose en "Stade de Marseille" pendant un mois et demi pour accueillir la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Découvrez les changements radicaux et les coulisses de cette transformation exceptionnelle.

Orange Vélodrome, c'est le Stade de Marseille

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 a été donné vendredi, et le stade Vélodrome, habituellement territoire de l'Olympique de Marseille, connaît une transformation spectaculaire. Pendant un mois et demi, il ne s'appellera plus "Orange Vélodrome", mais simplement "Stade de Marseille". Ce changement radical s'accompagne de nombreuses autres modifications pour accueillir cet événement international majeur.

Le Stade de Marseille sous les feux de la Coupe du Monde de Rugby

Le stade Vélodrome, désormais rebaptisé "Stade de Marseille", devient le théâtre de six matchs de rugby de haut niveau, avec des changements notables par rapport à sa configuration habituelle. Les grilles en bas des gradins et les filets derrière les buts ont disparu, créant ainsi une atmosphère différente de celle des matches de l'OM.

Les lettres accrochées sur la jupe de l'enceinte ont également été retirées, donnant au stade une apparence encore plus sobre. L'organisateur de la Coupe du Monde de Rugby prend en charge la gestion de la sécurité, du gardiennage, et même des tribunes, modifiant ainsi les habitudes des supporters de l'OM.

Des loges VIP pour les entraîneurs et des studios télévisés

L'adaptation du stade ne se limite pas à l'apparence. Par exemple, six loges en tribune Jean Bouin, habituellement réservées aux VIP de l'OM, sont désormais réquisitionnées pour les entraîneurs des équipes nationales de rugby. Ces loges offrent une vue imprenable sur le terrain, idéale pour analyser les rencontres.

De plus, d'importants studios télévisés ont été installés dans le stade pour couvrir l'événement de manière exhaustive, offrant une expérience visuelle de premier ordre aux téléspectateurs du monde entier.

La question cruciale de la pelouse

L'un des défis majeurs pour le stade Vélodrome est la préservation de la pelouse. Les années précédentes, les rugbymen et leurs actions sur le terrain avaient tendance à l'endommager. Cependant, grâce à l'utilisation de pelouses hybrides, composées d'herbe naturelle et artificielle, ce problème est devenu moins préoccupant.

Martin d'Argenlieu, directeur général de Mars 360, filiale de l'OM, explique que les terrains de rugby ne sont plus laborés comme avant, et les impacts sont nettement moins importants. Malgré tout, des mesures de précaution sont prises pour garantir la qualité de la pelouse, notamment en ayant des pelouses de réserve prêtes à être installées si nécessaire.

Pas d'impact sportif ou économique pour l'OM

Martin d'Argenlieu rassure les supporters de l'OM en affirmant qu'il n'y aura aucun impact sportif ou financier pour le club. En amont, il a été convenu que l'OM pourrait jouer tous ses matches à domicile pendant cette période exceptionnelle, sans besoin de stade de remplacement.

Tous les coûts liés au montage, au démontage, et au changement de configuration du stade, du rugby au football, sont pris en charge par l'organisateur de la Coupe du Monde de Rugby. De plus, le manque à gagner pour les activités habituelles du stade, telles que les séminaires ou les visites, a été anticipé et couvert dès le début de l'opération.

Les produits hospitalités exclusifs à "Mars 360"

Enfin, la société "Mars 360", filiale de l'OM, a obtenu les droits exclusifs pour commercialiser les produits hospitalités de la Coupe du Monde de Rugby, comprenant environ 3 000 places VIP pour chaque match de l'événement.

Le stade Vélodrome, désormais paré aux couleurs de la Coupe du Monde de Rugby, est prêt à accueillir des milliers de spectateurs pour des rencontres palpitantes qui marqueront l'histoire de ce prestigieux tournoi international.