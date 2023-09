Arrivé cet été à l’OM, Iliman Ndiaye connaît des débuts difficiles à Marseille. Et les premières critiques commencent à tomber.

OM : Iliman Ndiaye, les critiques commencent à tomber

Après une excellente saison à Sheffield United, Iliman Ndiaye a fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Les deux écuries sont tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 17 millions d’euros. Supporter de l’OM depuis sa tendre enfance, l’international sénégalais voit ainsi son rêve s’accomplir. Il a enfin rejoint son club formateur. Cependant, malgré des attentes élevées, le jeune joueur de 23 ans peine à briller sous les couleurs phocéennes.

Après 6 rencontres disputées avec l’OM, Iliman Ndiaye n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Ses prestations ont été mitigées, et l’entraîneur Marseille l’a même laissé sur le banc de touche lors du match contre le FC Nantes (1-1), alimentant ainsi les critiques et les inquiétudes concernant son adaptation à Marseille. Beaucoup commencent à se demander s’ils n’incarnent pas un flop onéreux pour l’OM.

Aliou Cissé prend position pour Iliman Ndiaye

Présent en conférence, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a alors été interrogé sur l’état de forme d’ Iliman Ndiaye. Le technicien sénégalais, qui a fait du joueur de 23 ans un titulaire indiscutable chez les Lions de la Teranga, n’est pas inquiet à son sujet. Il s’est montré très confiant quant à l'avenir de Ndiaye à l'OM, soulignant que le jeune attaquant possédait toutes les qualités nécessaires pour s’imposer à Marseille.

« Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye. Tout le monde connaît la mentalité marseillaise et le Vélodrome. Jouer à l’OM, ce n’est pas seulement avoir des qualités footballistiques. C’est au-delà de ce critère. Il faut aussi un minimum de temps d’adaptation à donner à ces joueurs. Je ne m’inquiète pas pour Iliman. Il a les qualités pour évoluer à Marseille. Il évoluait pendant des années en Angleterre où ce n’est pas la même philosophie » a déclaré Aliou Cissé.

Le sélectionneur du Sénégal a encouragé Iliman Ndiaye, ainsi que les autres Sénégalais de l'OM, Ismaïla Sarr et Pape Gueye, à persévérer en vue de réussir dans un club aussi prestigieux que l'OM. « S’il s’agit de qualités intrinsèques, je suis certain que nos garçons à Marseille auront leur mot à dire », a-t-il conclu. Pour le moment, si l’attente autour d’Iliman Ndiaye à l'OM est grande, il faudra peut-être un peu de patience avant qu'il ne trouve son meilleur niveau de jeu et son efficacité à Marseille.